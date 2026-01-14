Почему диеты после праздников часто не работают

Нутрициолог Алла Макарова назвала главную ошибку желающих похудеть после праздников, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Радио 1" она отметила, что каждая новая попытка похудеть в таком формате становится психологически сложнее и нередко заканчивается разочарованием, так как диеты дают лишь краткосрочный эффект. Эксперт отметила, что устойчивый результат возможен только при изменении образа жизни и закреплении новых привычек на постоянной основе.

Желающим стать стройнее Макарова посоветовала начать с восстановления водного баланса, наладить режим питания с тремя сбалансированными приемами пищи в определенное время, пересмотреть рацион в пользу натуральных продуктов и сократить количество соли и соусов. Также она рекомендовала добавить умеренную физическую активность – ежедневные прогулки, легкую зарядку и самомассаж. Эксперт уточнила, что с отечностью после праздников можно справиться грамотными методами, а главным показателем успеха должны быть не цифры на весах, а общее самочувствие.

Ранее была названа неожиданная польза попкорна для похудения.