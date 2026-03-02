#Референдум-2026
Мир

Зеленский предложил странам Ближнего Востока помощь, но при условии

Президент Украины, Владимир Зеленский, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 03:59 Фото: president.gov.ua
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может помочь странам Ближнего Востока уничтожать иранские "Шахеды", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, это возможно при условии, если арабские лидеры убедят Россию заключить перемирие.

"Я бы предложил следующее: лидеры Ближнего Востока имеют хорошие отношения с россиянами. Они могут попросить установить месячное перемирие", – сказал глава государства.

По его словам, после установления перемирия Украина направит "лучших операторов систем перехвата дронов в страны Ближнего Востока".

Президент уточнил, что перемирие также можно объявить на два месяца или две недели, чтобы Украина "могла помочь странам Ближнего Востока защитить гражданское население".

Ранее Трамп назвал причину ликвидации верховного лидера Ирана.

Аксинья Титова
