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Елена Рыбакина вошла в топ-15 самых высокооплачиваемых спортсменок мира

Елена Рыбакина вошла в топ-15 самых высокооплачиваемых спортсменок мира Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Девять теннисисток вошли в рейтинг 15 самых высокооплачиваемых спортсменок мира в 2024 году. Список составил портал Sportico, сообщает Zakon.kz.

Первое место рейтинга заняла третья ракетка мира американка Кори Гауфф. По оценке портала, она заработала $ 30,4 млн ($ 9,4 млн призовых + $ 21 млн на спонсорских контрактах). Лидер мирового рейтинга WTA белоруска Арина Соболенко расположилась на пятой позиции, заработав $ 17,7 млн ($ 9,7 млн + $ 8 млн). Лидер женской сборной Казахстана расположилась на 14-м месте ($ 3,9 млн + $ 4 млн). 

1. Кори Гауфф (США) – $ 30,4 млн ($ 9,4 млн призовых + $ 21 млн на спонсорских контрактах).

3. Ига Швёнтек (Польша) – $ 21,4 млн ($ 8,4 млн + $ 13 млн).

4. Чжэн Циньвэнь (Китай) – $ 20,6 млн ($ 5,6 млн + $ 15 млн).

5. Арина Соболенко (Беларусь) – $ 17,7 млн ($ 9,7 млн + $ 8 млн).

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6. Наоми Осака (Япония) – $ 15,9 млн ($ 870 тыс. + $ 15 млн).

7. Эмма Радукану (Великобритания) – $ 14,7 млн ($ 671 тыс. + 14 млн).

11. Жасмин Паолини (Италия) – $ 10 млн ($ 6,5 млн + $ 3,5 млн).

13. Джессика Пегула (США) – $ 8,2 млн ($ 4,2 млн + $ 4 млн).

14. Елена Рыбакина (Казахстан) – $ 7,9 млн ($ 3,9 млн + $ 4 млн).

Ранее стало известно, что Рыбакина не сможет защитить титул чемпионки на турнире в Брисбене.

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