Елена Рыбакина вошла в топ-15 самых высокооплачиваемых спортсменок мира
Первое место рейтинга заняла третья ракетка мира американка Кори Гауфф. По оценке портала, она заработала $ 30,4 млн ($ 9,4 млн призовых + $ 21 млн на спонсорских контрактах). Лидер мирового рейтинга WTA белоруска Арина Соболенко расположилась на пятой позиции, заработав $ 17,7 млн ($ 9,7 млн + $ 8 млн). Лидер женской сборной Казахстана расположилась на 14-м месте ($ 3,9 млн + $ 4 млн).
1. Кори Гауфф (США) – $ 30,4 млн ($ 9,4 млн призовых + $ 21 млн на спонсорских контрактах).
3. Ига Швёнтек (Польша) – $ 21,4 млн ($ 8,4 млн + $ 13 млн).
4. Чжэн Циньвэнь (Китай) – $ 20,6 млн ($ 5,6 млн + $ 15 млн).
5. Арина Соболенко (Беларусь) – $ 17,7 млн ($ 9,7 млн + $ 8 млн).
6. Наоми Осака (Япония) – $ 15,9 млн ($ 870 тыс. + $ 15 млн).
7. Эмма Радукану (Великобритания) – $ 14,7 млн ($ 671 тыс. + 14 млн).
11. Жасмин Паолини (Италия) – $ 10 млн ($ 6,5 млн + $ 3,5 млн).
13. Джессика Пегула (США) – $ 8,2 млн ($ 4,2 млн + $ 4 млн).
14. Елена Рыбакина (Казахстан) – $ 7,9 млн ($ 3,9 млн + $ 4 млн).
Ранее стало известно, что Рыбакина не сможет защитить титул чемпионки на турнире в Брисбене.