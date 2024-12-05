Елена Рыбакина вошла в топ-15 самых высокооплачиваемых спортсменок мира

Фото: Jimmie48 Photography, WTA

Девять теннисисток вошли в рейтинг 15 самых высокооплачиваемых спортсменок мира в 2024 году. Список составил портал Sportico, сообщает Zakon.kz.

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