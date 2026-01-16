Желание сделать оригинальное фото обернулось для туристки ампутацией рук

55-летняя туристка из Канады едва не стала жертвой акулы у побережья островов Теркс и Кайкос, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Rolling Out, путешественница купалась в нескольких метрах от берега, когда заметила рядом акулу. Она решила ее сфотографировать. В ответ акула бросилась на женщину и вцепилась ей в руку, в которой та держала камеру.

Муж канадки, ставший свидетелем нападения, бросился в воду и отчаянно попытался отогнать рыбу, рискуя собственной жизнью. Несмотря на тяжелейшие травмы, пострадавшая смогла добраться до берега с его помощью. У нее были повреждены обе руки и бедро.

По словам очевидцев, они пытались остановить кровотечение с помощью полотенец, пока не прибыла скорая помощь. В итоге женщина лишилась обеих рук – одна кисть была ампутирована по запястье, другая – по предплечье.

Длина акулы оценивается примерно в 1,8 м. Вид официально не идентифицирован, но в соцсетях предполагают, что это могла быть тупорылая акула.

Ранее сообщалось, что акула убила туристку недалеко от берега в Карибском море.