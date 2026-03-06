Отдых на Филиппинах превратился в кошмар: туристка едва не лишилась ног

32-летняя туристка из Австралии по имени Дженнифер едва не лишилась ног во время отдыха на Филиппинах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет PerthNow, женщина путешествовала по Азии и находилась на последнем этапе трехдневного тура по островам от Корона на Палаване, когда произошел ужасающий инцидент. Группа только что вернулась из посещения близлежащей деревни, где они играли в баскетбол с местными жителями и знакомились с культурой острова. Но когда Дженнифер шла за другими по временной платформе к мосту, соединяющему берег с лодкой, конструкция внезапно обрушилась.

В итоге, уточняет издание, бетонные блоки и деревянные доски рухнули без предупреждения, отправив людей в воду.

Дженнифер оказалась в воде и была зажата между крупными бетонными блоками, при этом лишь часть ее лица оставалась над поверхностью, чтобы она могла дышать. Вскоре несколько человек смогли вытащить ее и доставить на берег, где выяснилась серьезность травм – через ее ногу прошел столб, вызвав серьезное повреждение лодыжки.

Поскольку на маленьком острове не было обезболивающих, туристку сначала доставили на каяке в местный медцентр, а затем перевезли на лодке в ближайшую больницу – поездка заняла около двух с половиной часов. Она рассказала, что боролась с сильной болью на протяжении всего оставшегося отдыха.

С тех пор Дженнифер перенесла три операции по очистке ран после того, как врачи обнаружили инфицирование паразитом из столба, который проткнул ногу. Ее правая лодыжка также повреждена.

"Мне давали только парацетамол. Мне потребовалось три операции, чтобы очистить раны, потому что в ноге был паразит от столба", – рассказала Дженнифер.

Дженнифер остается в больнице в Маниле, ожидая подтверждения медицинской эвакуации обратно в Брисбен, которую она надеется осуществить в течение следующей недели. Она сказала, что врачи пока не подтвердили полное устранение паразита, и ей предстоит несколько месяцев восстановления и реабилитации.

