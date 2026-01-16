Популярный блогер был убит после пугающего поста

44-летнего блогера Исаака Эфраина Валадеза, который очень популярен в Мексике, нашли без признаков жизни. Перед смертью он опубликовал странный пост в соцсети Facebook, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, тело мужчины нашли в его грузовике. По предварительной информации, он стал жертвой вооруженного нападения: в него выстрелили по меньшей мере семь раз.

Согласно данным издания, вечером 9 января Валадез опубликовал пост, в котором заявил, что его предстоящая поездка на грузовике, возможно, будет последней.

Валадез – популярный в Мексике блогер, который в Facebook публиковал видео, посвященные работе курьером. На его аккаунт были подписаны 164 тыс. человек.

