Популярный блогер был убит после пугающего поста
44-летнего блогера Исаака Эфраина Валадеза, который очень популярен в Мексике, нашли без признаков жизни. Перед смертью он опубликовал странный пост в соцсети Facebook, сообщает Zakon.kz.
Как пишет People, тело мужчины нашли в его грузовике. По предварительной информации, он стал жертвой вооруженного нападения: в него выстрелили по меньшей мере семь раз.
Согласно данным издания, вечером 9 января Валадез опубликовал пост, в котором заявил, что его предстоящая поездка на грузовике, возможно, будет последней.
Валадез – популярный в Мексике блогер, который в Facebook публиковал видео, посвященные работе курьером. На его аккаунт были подписаны 164 тыс. человек.
