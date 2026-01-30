Странные события 10 лет пугали ученых на океаническом дне

Океанические ученые нашли тревожный признак масштабного экологического кризиса, который сформировался за 10 лет наблюдений, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Indiandefencereview, морское дно пустеет: исчезают виды живых организмов, которые занимались переработкой питательных веществ. Экологи опустили на дно в каньоне Баркли, на глубине почти 900 метров, органические материалы.

Среди них были китовые кости, древесина и карбонаты. Обычно они привлекают на "трапезу" многих обитателей океана: тушу кита на дне быстро "съедают" различные хищники, а потом и морские "санитары" – "зомби-черви", которые растворяют кости с помощью специальных бактерий.

В последнем эксперименте кости горбатого кита 10 лет пролежали нетронутыми на дне океана. Ученые считают, что это связано с повышением температуры в воде. Из-за этого на дне сильно снижается уровень кислорода и морские организмы попросту туда не доплывают.

Ранее ученые назвали существ, которые "носят имена" подобно людям.