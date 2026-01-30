#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
503.17
600.89
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
503.17
600.89
6.63
Наука и технологии

Странные события 10 лет пугали ученых на океаническом дне

Океан, существо, дно, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 07:40 Фото: pixabay
Океанические ученые нашли тревожный признак масштабного экологического кризиса, который сформировался за 10 лет наблюдений, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Indiandefencereview, морское дно пустеет: исчезают виды живых организмов, которые занимались переработкой питательных веществ. Экологи опустили на дно в каньоне Баркли, на глубине почти 900 метров, органические материалы.

Среди них были китовые кости, древесина и карбонаты. Обычно они привлекают на "трапезу" многих обитателей океана: тушу кита на дне быстро "съедают" различные хищники, а потом и морские "санитары""зомби-черви", которые растворяют кости с помощью специальных бактерий.

В последнем эксперименте кости горбатого кита 10 лет пролежали нетронутыми на дне океана. Ученые считают, что это связано с повышением температуры в воде. Из-за этого на дне сильно снижается уровень кислорода и морские организмы попросту туда не доплывают.

Ранее ученые назвали существ, которые "носят имена" подобно людям.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Ученые сделали жуткое открытие в пещерах Средиземного моря
02:59, 21 декабря 2025
Ученые сделали жуткое открытие в пещерах Средиземного моря
Ученые открыли в Греции таинственное подземное озеро возрастом 800 тысяч лет
03:30, 28 октября 2025
Ученые открыли в Греции таинственное подземное озеро возрастом 800 тысяч лет
Популярный блогер был убит после пугающего поста
23:11, 16 января 2026
Популярный блогер был убит после пугающего поста
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Названы сроки следующего боя Махачева в UFC
06:59, Сегодня
Названы сроки следующего боя Махачева в UFC
Соболенко вспомнила проигранный финал на Australian Open-2025 перед матчем с Рыбакиной
06:23, Сегодня
Соболенко вспомнила проигранный финал на Australian Open-2025 перед матчем с Рыбакиной
Менеджер Перейры ответил на вопрос о возможности третьего боя с Анкалаевым
05:54, Сегодня
Менеджер Перейры ответил на вопрос о возможности третьего боя с Анкалаевым
Оливейра назвал причину поражения Пимблетта в бою с Гейджи
05:34, Сегодня
Оливейра назвал причину поражения Пимблетта в бою с Гейджи
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: