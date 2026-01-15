#Казахстан в сравнении
Архив новостей
Культура и шоу-бизнес

Казахстанскую топ-модель подозревают в нападении на российскую блогершу на Бали

Гульнара Алтайбекова, модель, нападение, блогер , фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 22:35 Фото: Instagram/miss_sng
Власти Индонезии расследуют инцидент, произошедший в одном из баров на острове Бали, в результате которого пострадала гражданка России – 27-летняя блогер и фотограф Карина Фадеева, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Аif.ru, по словам пострадавшей, инцидент произошел в ночь на 10 января в районе Бадунг. Фадеева находилась в баре вместе с подругами и, как она утверждает, не вступала в конфликт с другими посетителями. В момент, когда компания собиралась покинуть заведение, девушка потеряла сознание. Позже было установлено, что ей в голову попал металлический настольный светильник.

Пострадавшую доставили в больницу, где ей наложили три шва. По словам Фадеевой, она временно почти не слышит на одно ухо.

Как утверждает россиянка, светильник был брошен девушкой из соседней компании. По ее словам, речь идет о гражданке Казахстана Гульнаре Алтайбековой, которая позиционирует себя как модель и представитель индустрии моды. Согласно открытым источникам, Гулсезим Алтайбекова представляла Казахстан на конкурсе "Мисс СНГ-2022". Несколько лет назад она переехала на Бали, где проживала на постоянной основе.

После инцидента, по словам Фадеевой, предполагаемая нападавшая покинула место происшествия. На следующий день россиянка обратилась в полицию, написала заявление и передала правоохранительным органам видеозаписи с камер наблюдения.

По информации издания, позднее индонезийская полиция задержала подозреваемую. В отношении нее введен запрет на выезд из страны. Как сообщила Фадеева, Алтайбекова будет находиться под стражей до 60 дней в ожидании дальнейших процессуальных решений, после чего дело может быть передано в суд.

Администрация бара, где произошел инцидент, заявила, что конфликт был обоюдным, а светильник был брошен после того, как со стороны компании пострадавшей якобы прилетел стеклянный стакан. В заведении также утверждают, что вызвали скорую помощь и оплатили лечение.

Фадеева отвергла эту версию, заявив, что не участвовала в конфликте и что ее показания подтверждены видеозаписями и материалами полиции.

Ранее сообщалось о другом инциденте. 11 января 2026 года стало известно, что казахстанского блогера Кайсара Камзу объявили в розыск на территории страны. Инициатором розыска выступает Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ), а розыскное дело зарегистрировано в Астане.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
