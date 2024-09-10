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Новые санкции в отношении Ирана ввели США

Флаги США и Ирана, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 23:47 Фото: freepik
10 сентября стало известно, что США ввели новые санкции в отношении девяти граждан и пяти организаций Ирана, сообщает Zakon.kz.

Как говорится на сайте Управления по контролю за иностранными активами американского минфина, Вашингтон обвинил их в военной поддержке России и якобы поставке ей баллистических ракет. Также были расширены санкции 2018 года против авиакомпании Iran Air.

Отмечается, что принятие подобных мер уже анонсировал госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми. В свою очередь, правительства Франции, Германии и Великобритании объявили, что намерены на том же основании отменить двусторонние соглашения с Ираном о воздушном сообщении.

Ранее иранский президент Масуд Пезешкиан объявил о намерении властей страны перенести столицу южнее.

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