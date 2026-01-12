#Казахстан в сравнении
Мир

Трамп ввел пошлины для бизнес-партнеров Ирана

США-Иран, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 03:08 Фото: pixabay
Президент США Дональд Трамп ввел пошлины в 25% для каждой страны, которая ведет бизнес с Ираном, сообщает Zakon.kz.

Об этом американский президент заявил на своей персональной платформе в Truth Social ночью 13 января по казахстанскому времени.

"Начиная с сегодняшнего дня, любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить тариф в размере 25% на все операции, осуществляемые с Соединенными Штатами Америки. Этот указ является окончательным и безоговорочным".Дональд Трамп

Фото: truthsocial

Часами ранее член палаты представителей США от Республиканской партии Рэнди Файн внес на рассмотрение конгресса законопроект о возможном присоединении Гренландии к Соединенным Штатам и предоставлении ей статуса штата.

Фото Алия Абди
Алия Абди
