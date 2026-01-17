Самолет с пассажирами исчез с радаров над Индонезией
В Индонезии, в районе округа Марос (провинция Южный Сулавеси) самолет типа ATR 400 пропал с радаров и не выходит на связь, сообщает Zakon.kz.
Как пишет издание Detik со ссылкой на главу оперативного отдела поисково-спасательной службы Анди Султана, на борту находятся 11 человек.
"На борту находятся восемь членов экипажа и три пассажира", – уточнил он.
Самолет, принадлежащий авиакомпании Indonesia Air Transport, выполнял рейс из Джокьякарты в Макассар. Точное местонахождение воздушного судна пока неизвестно.
Уточняется, что к операции привлекли 25 сотрудников спасательных служб, поисковые мероприятия проведут в несколько этапов.
Ранее сообщалось, что Air Astana вернула самолет в Алматы после срабатывания индикатора неисправности.
