#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-16°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-16°
$
512.16
594.72
6.57
Мир

Самолет с пассажирами исчез с радаров над Индонезией

самолет с пассажирами пропал с радаров в Индонезии, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2026 19:29 Фото: wikipedia
В Индонезии, в районе округа Марос (провинция Южный Сулавеси) самолет типа ATR 400 пропал с радаров и не выходит на связь, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Detik со ссылкой на главу оперативного отдела поисково-спасательной службы Анди Султана, на борту находятся 11 человек.

"На борту находятся восемь членов экипажа и три пассажира", – уточнил он.

Самолет, принадлежащий авиакомпании Indonesia Air Transport, выполнял рейс из Джокьякарты в Макассар. Точное местонахождение воздушного судна пока неизвестно.

Уточняется, что к операции привлекли 25 сотрудников спасательных служб, поисковые мероприятия проведут в несколько этапов.

Ранее сообщалось, что Air Astana вернула самолет в Алматы после срабатывания индикатора неисправности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
С радаров пропал самолет с вице-президентом Малави
21:14, 10 июня 2024
С радаров пропал самолет с вице-президентом Малави
Погребенные заживо: 27 человек погибли от оползней и наводнения в Индонезии
06:53, 29 ноября 2024
Погребенные заживо: 27 человек погибли от оползней и наводнения в Индонезии
Тело пропавшей в Индонезии туристки нашли в желудке акулы
07:07, 09 октября 2024
Тело пропавшей в Индонезии туристки нашли в желудке акулы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: