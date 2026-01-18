#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
512.16
594.72
6.57
Мир

Пропавший с радаров самолет обнаружили на вершине горы в Индонезии

пропавший с радаров самолет нашли на горе в Индонезии, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2026 19:16 Фото: pixabay
Спасателям удалось найти самолет авиакомпании Indonesia Air Transport, который накануне пропал с радаров, на вершине горы Булусараунг в индонезийской провинции Южный Сулавеси, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство Antara, воздушное судно ATR 42-500 было найдено в округе Пангкеп в ходе поисковой операции. Первые признаки возможного местонахождения самолета зафиксировали около 7:17 по местному времени (04:17 по времени Астаны), когда экипаж воздушного патруля сообщил об обнаружении белых обломков в горной местности. Позднее спасатели нашли крупные фрагменты самолета на северном склоне горы, а примерно в 8:09 (5:09 по времени Астаны) был обнаружен фюзеляж.

Издание уточняет, что проведению эвакуации мешают погодные условия: в районе происшествия наблюдаются сильный ветер и плотный туман. Вертолеты продолжают поиск безопасных площадок для посадки и развертывания спасательных групп.

О судьбе находившихся на борту людей пока ничего не известно.

Ранее сообщалось, что самолет с пассажирами исчез с радаров над Индонезией. На борту находились 11 человек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Самолет с пассажирами исчез с радаров над Индонезией
19:29, 17 января 2026
Самолет с пассажирами исчез с радаров над Индонезией
С радаров пропал самолет с вице-президентом Малави
21:14, 10 июня 2024
С радаров пропал самолет с вице-президентом Малави
Пропавшего в горах Алматы туриста из Австралии нашли мертвым
17:02, 23 мая 2023
Пропавшего в горах Алматы туриста из Австралии нашли мертвым
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: