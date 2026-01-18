Пропавший с радаров самолет обнаружили на вершине горы в Индонезии
Как пишет агентство Antara, воздушное судно ATR 42-500 было найдено в округе Пангкеп в ходе поисковой операции. Первые признаки возможного местонахождения самолета зафиксировали около 7:17 по местному времени (04:17 по времени Астаны), когда экипаж воздушного патруля сообщил об обнаружении белых обломков в горной местности. Позднее спасатели нашли крупные фрагменты самолета на северном склоне горы, а примерно в 8:09 (5:09 по времени Астаны) был обнаружен фюзеляж.
Издание уточняет, что проведению эвакуации мешают погодные условия: в районе происшествия наблюдаются сильный ветер и плотный туман. Вертолеты продолжают поиск безопасных площадок для посадки и развертывания спасательных групп.
О судьбе находившихся на борту людей пока ничего не известно.
Ранее сообщалось, что самолет с пассажирами исчез с радаров над Индонезией. На борту находились 11 человек.