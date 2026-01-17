#Казахстан в сравнении
Мир

Редкий случай в Китае: два запуска ракеты за сутки закончились неудачей

китайские ракеты-носители потерпели два провала за сутки, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2026 22:26 Фото: соцсеть Х/@TheSpacePirateX
Миссия по запуску спутника Shijian-32 ("Шицзянь-32") с китайского космодрома Сичан с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3Б" завершилась неудачей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Xinhua, ракета "Чанчжэн-3Б" стартовала в 00:55 по пекинскому времени (11:55 по времени Астаны 16 января) с космодрома в провинции Сычуань, однако во время полета возникла "аномалия", которая не позволила успешно вывести аппарат на целевую орбиту.

"Чанчжэн-3Б" – одна из основных ракет-носителей среднего класса в космической программе Китая, регулярно используемая для запусков спутников на геопереходную и околоземную орбиты.

Отмечается, что в настоящее время проводится расследование для установления конкретных причин произошедшего.

Согласно данным издания, спустя 12 часов в Китае потерпела крушение ракета-носитель Ceres-2. По информации издания China Daily, запуск прошел в 12:08 по местному времени (9:08 по времени Астаны) на космодроме Цзюцюань. Целью миссии был вывод шести китайских спутников на орбиту, однако вскоре после взлета аппарат по неизвестной причине потерял управление и упал на землю. Отмечается, что это был первый полет ракеты.

Ранее сообщалось, зачем Казахстану запуск своей метеорологической ракеты.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
