Редкий случай в Китае: два запуска ракеты за сутки закончились неудачей
Как пишет Xinhua, ракета "Чанчжэн-3Б" стартовала в 00:55 по пекинскому времени (11:55 по времени Астаны 16 января) с космодрома в провинции Сычуань, однако во время полета возникла "аномалия", которая не позволила успешно вывести аппарат на целевую орбиту.
"Чанчжэн-3Б" – одна из основных ракет-носителей среднего класса в космической программе Китая, регулярно используемая для запусков спутников на геопереходную и околоземную орбиты.
Отмечается, что в настоящее время проводится расследование для установления конкретных причин произошедшего.
Согласно данным издания, спустя 12 часов в Китае потерпела крушение ракета-носитель Ceres-2. По информации издания China Daily, запуск прошел в 12:08 по местному времени (9:08 по времени Астаны) на космодроме Цзюцюань. Целью миссии был вывод шести китайских спутников на орбиту, однако вскоре после взлета аппарат по неизвестной причине потерял управление и упал на землю. Отмечается, что это был первый полет ракеты.
中国、「長征3号B」ロケット打ち上げに失敗か 飛行中に異常https://t.co/DhlXAqoP5a— sorae 宇宙へのポータルサイト (@sorae_jp) January 17, 2026
• ロケット：長征3号B（Long March 3B）
• 打ち上げ日時：日本時間 2026年1月17日1時55分
• 発射場：西昌衛星発射センター
• ペイロード：実践32号（Shijian-32）
※同型ロケットの参考画像 pic.twitter.com/5n433FKUZy
