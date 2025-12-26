#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
512.81
604.19
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
512.81
604.19
6.57
Общество

Зачем Казахстану запуск своей метеорологической ракеты

Космодром Байконур, Байконурский космодром, ракета, ракеты, запуск ракеты, запуск ракет, космический комплекс Байконур, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 17:51 Фото: АО "ЦЭНКИ"
Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Малик Олжабеков 26 декабря 2025 года на брифинге озвучил, что первый запуск отечественной метеорологической ракеты позволит Казахстану проверить ключевые технологии, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что запуск метеорологической ракеты планировался на этот год, однако по итогам проведенных испытаний его решили перенести. Все ключевые разработки выполнены, включая прожиг двигателей первой ступени, но в ходе финального тестирования возникла необходимость дополнительных проверок. Запуск не откладывают надолго, точную дату сейчас обсуждают с коллегами.

"Я думаю, что в январе мы уже сообщим, когда дата будет окончательно утверждена. Мы также ориентируемся на благоприятные условия, поэтому в качестве ориентира рассматриваем март. При этом постараемся, при возможности, провести запуск раньше. Окончательное решение пока не принято. В ходе обсуждений с коллегами и научными институтами были выявлены вопросы, требующие дополнительных испытаний, прежде чем будет принято окончательное решение", – сообщил Малик Олжабеков.

Он также подтвердил, что ракета является отечественной: топливные смеси и двигатели разрабатываются совместно с научными институтами, а сборка и подготовка осуществляются в Казахстане при участии государственных и частных организаций.

"Первый запуск позволит нам проверить готовность технологий к масштабированию и созданию собственной ракеты сверхлегкого класса. Это эволюционный этап – от малой метеорологической ракеты, на которой отрабатываются топливо, двигатели, система управления и снимается вся телеметрия, к более крупной ракете. В дальнейшем речь идет о создании ракетной системы сверхлегкого класса, способной выводить на орбиту спутники того типа, которые мы уже сегодня производим. Мы считаем, что примерно к 2030 году сможем отработать необходимые технологии и быть готовыми самостоятельно, независимо от других стран, выводить спутники на орбиту", – заявил вице-министр.

Ранее в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана рассказали, на какой стадии подготовка к первому пуску ракеты "Союз 5/Сункар" с комплекса "Байтерек" на Байконуре.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Когда появится интернет в поездах и самолетах – ответ главы Минцифры
18:44, Сегодня
Когда появится интернет в поездах и самолетах – ответ главы Минцифры
Проект "Байтерек": что известно о запуске первой казахстанско-российской ракеты "Союз 5/Сункар"
11:49, Сегодня
Проект "Байтерек": что известно о запуске первой казахстанско-российской ракеты "Союз 5/Сункар"
Госслужащих Казахстана обяжут владеть навыками работы с искусственным интеллектом
17:39, Сегодня
Госслужащих Казахстана обяжут владеть навыками работы с искусственным интеллектом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: