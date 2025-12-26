Зачем Казахстану запуск своей метеорологической ракеты

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Малик Олжабеков 26 декабря 2025 года на брифинге озвучил, что первый запуск отечественной метеорологической ракеты позволит Казахстану проверить ключевые технологии, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что запуск метеорологической ракеты планировался на этот год, однако по итогам проведенных испытаний его решили перенести. Все ключевые разработки выполнены, включая прожиг двигателей первой ступени, но в ходе финального тестирования возникла необходимость дополнительных проверок. Запуск не откладывают надолго, точную дату сейчас обсуждают с коллегами.

"Я думаю, что в январе мы уже сообщим, когда дата будет окончательно утверждена. Мы также ориентируемся на благоприятные условия, поэтому в качестве ориентира рассматриваем март. При этом постараемся, при возможности, провести запуск раньше. Окончательное решение пока не принято. В ходе обсуждений с коллегами и научными институтами были выявлены вопросы, требующие дополнительных испытаний, прежде чем будет принято окончательное решение", – сообщил Малик Олжабеков.

Он также подтвердил, что ракета является отечественной: топливные смеси и двигатели разрабатываются совместно с научными институтами, а сборка и подготовка осуществляются в Казахстане при участии государственных и частных организаций.

"Первый запуск позволит нам проверить готовность технологий к масштабированию и созданию собственной ракеты сверхлегкого класса. Это эволюционный этап – от малой метеорологической ракеты, на которой отрабатываются топливо, двигатели, система управления и снимается вся телеметрия, к более крупной ракете. В дальнейшем речь идет о создании ракетной системы сверхлегкого класса, способной выводить на орбиту спутники того типа, которые мы уже сегодня производим. Мы считаем, что примерно к 2030 году сможем отработать необходимые технологии и быть готовыми самостоятельно, независимо от других стран, выводить спутники на орбиту", – заявил вице-министр.

