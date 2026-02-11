Вооруженный парень атаковал школу в Таиланде и взял заложников
В городе Хатъяй провинции Сонгкхла, на юге Таиланда, 18-летний парень ворвался в школу, открыл огонь и взял заложников, сообщает Zakon.kz.
По информации телеканала NBC News, стражам порядка удалось задержать вооруженного парня и освободить заложников.
Известно, что в результате нападения три человека получили ранения, двое из пострадавших оказались учителем и учеником.
Ведется расследование.
Ранее сообщалось, что в России студент открыл стрельбу в техникуме, в результате чего погиб охранник и еще двое получили ранения.
