#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
491.88
585.83
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
491.88
585.83
6.36
Мир

Вооруженный парень атаковал школу в Таиланде и взял заложников

стрельба в школе в Таиланде, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 19:54 Фото: freepik
В городе Хатъяй провинции Сонгкхла, на юге Таиланда, 18-летний парень ворвался в школу, открыл огонь и взял заложников, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала NBC News, стражам порядка удалось задержать вооруженного парня и освободить заложников.

Известно, что в результате нападения три человека получили ранения, двое из пострадавших оказались учителем и учеником.

Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в России студент открыл стрельбу в техникуме, в результате чего погиб охранник и еще двое получили ранения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Женщина с дробовиком взяла в заложники работников роддома в Турции
01:15, 06 октября 2024
Женщина с дробовиком взяла в заложники работников роддома в Турции
В Германии вооруженная женщина захватила заложников в больнице
00:16, 05 марта 2024
В Германии вооруженная женщина захватила заложников в больнице
Спецоперация в Туркестанской области: мужчина взял в заложники экс-супругу
15:44, 19 марта 2024
Спецоперация в Туркестанской области: мужчина взял в заложники экс-супругу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанские биатлонистки провалились на Олимпиаде-2026
19:47, Сегодня
Казахстанские биатлонистки провалились на Олимпиаде-2026
Объявлен трансфер игрока сборной Финляндии в КПЛ
19:21, Сегодня
Объявлен трансфер игрока сборной Финляндии в КПЛ
Казахстанские могулистки неудачно выступили в финале Олимпиады-2026
18:56, Сегодня
Казахстанские могулистки неудачно выступили в финале Олимпиады-2026
Три казахстанские спортсменки превзошли трансгендера на зимней Олимпиаде
18:50, Сегодня
Три казахстанские спортсменки превзошли трансгендера на зимней Олимпиаде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: