Вооруженный парень атаковал школу в Таиланде и взял заложников

В городе Хатъяй провинции Сонгкхла, на юге Таиланда, 18-летний парень ворвался в школу, открыл огонь и взял заложников, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала NBC News, стражам порядка удалось задержать вооруженного парня и освободить заложников.

Известно, что в результате нападения три человека получили ранения, двое из пострадавших оказались учителем и учеником.

Ведется расследование.

Kids trapped in screams, principal bleeding… 💔

18yo gunman stormed Thai school, shot, took hostages. Police saved them all. Heart still racing for those babies. Pray hard. 🙏#Thailand #SchoolShooting #HatYai pic.twitter.com/z6puWfT3SC — king of the losers (@movielover93582) February 11, 2026

Ранее сообщалось, что в России студент открыл стрельбу в техникуме, в результате чего погиб охранник и еще двое получили ранения.