#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-15°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-15°
$
512.16
594.72
6.57
Мир

Турецким школьникам на каникулах привезли снег

Турция, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 07:33 Фото: nazilliadalet
Детям в турецком городе Герменджик в честь школьных каникул привезли три самосвала со снегом, сообщает Zakon.kz.

Двухнедельные школьные каникулы в Турции начались в субботу, 17 января. Местные власти по этому случаю устроили "праздник снега". Самосвалы выгрузили снег в трех разных районах города, передает телеканал OdaTV.

Фото: nazilliadalet

Оказалось, что последний раз снег в этом регионе страны видели в феврале 2012 года. Это при том, что в других регионах Турции нынешняя зима выдалась снежной.

"Мы пообещали детям, что привезем им снег. Я попросил префекта района Одемиш в провинции Измир поделиться снегом. Радость детей для нас ценнее всего", – сказал мэр города Бурак Зенджирджи.

На днях в Турции продали голубя по цене автомобиля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Каникулы начались у школьников в Казахстане
09:53, 28 декабря 2024
Каникулы начались у школьников в Казахстане
Как правительство планирует организовать отдых школьников на каникулах с 2024 года
16:42, 15 декабря 2023
Как правительство планирует организовать отдых школьников на каникулах с 2024 года
Сколько дней отдохнут школьники на осенних каникулах
10:26, 23 октября 2023
Сколько дней отдохнут школьники на осенних каникулах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: