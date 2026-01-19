Турецким школьникам на каникулах привезли снег

Детям в турецком городе Герменджик в честь школьных каникул привезли три самосвала со снегом, сообщает Zakon.kz.

Двухнедельные школьные каникулы в Турции начались в субботу, 17 января. Местные власти по этому случаю устроили "праздник снега". Самосвалы выгрузили снег в трех разных районах города, передает телеканал OdaTV.

Фото: nazilliadalet

Оказалось, что последний раз снег в этом регионе страны видели в феврале 2012 года. Это при том, что в других регионах Турции нынешняя зима выдалась снежной.

"Мы пообещали детям, что привезем им снег. Я попросил префекта района Одемиш в провинции Измир поделиться снегом. Радость детей для нас ценнее всего", – сказал мэр города Бурак Зенджирджи.

