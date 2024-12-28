Каникулы начались у школьников в Казахстане
В начале декабря в Министерстве просвещения Казахстана заявили, что зимние каникулы продлятся 10 дней, с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно.
Для учеников первых классах будут введены дополнительные каникулы длительностью 7 дней, с 10 по 16 февраля 2025 года включительно.
По данным Минпросвещения, для эффективного и безопасного проведения и личностного развития школьников в период зимних каникул разработан план мероприятий в рамках программы "Біртұтас тәрбие".
В школьные планы мероприятий входят образовательные, спортивные, культурные и творческие мероприятия:
- в рамках реализации проекта "Оқуға құштар мектеп" – внутришкольное мероприятие "Қыста кітап оқимыз, жадымызға тоқимыз";
- театральные фестивали и постановки;
- мастер-классы по изготовлению новогодних украшений;
- уроки безопасности;
- познавательные экскурсии в музеи, научные центры и исторические памятники;
- спортивные игры, катание на коньках, лыжные прогулки;
- благотворительные акции и другие.
"После отдыха для учеников начнется третья, самая длинная четверть. По продолжительности она составит 10 учебных недель".
Более подробно о сроках начала и завершения 2024-2025 учебного года, а также о сроках проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования можете узнать здесь.