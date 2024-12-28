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Общество

Каникулы начались у школьников в Казахстане

Каникулы начались у школьников в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 09:53 Фото: pexels
27 декабря 2024 года был последний учебный день второй четверти. С сегодняшнего дня у школьников начались зимние каникулы, сообщает Zakon.kz.

В начале декабря в Министерстве просвещения Казахстана заявили, что зимние каникулы продлятся 10 дней, с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно.

Для учеников первых классах будут введены дополнительные каникулы длительностью 7 дней, с 10 по 16 февраля 2025 года включительно.

По данным Минпросвещения, для эффективного и безопасного проведения и личностного развития школьников в период зимних каникул разработан план мероприятий в рамках программы "Біртұтас тәрбие".

В школьные планы мероприятий входят образовательные, спортивные, культурные и творческие мероприятия:

  • в рамках реализации проекта "Оқуға құштар мектеп" – внутришкольное мероприятие "Қыста кітап оқимыз, жадымызға тоқимыз";
  • театральные фестивали и постановки;
  • мастер-классы по изготовлению новогодних украшений;
  • уроки безопасности;
  • познавательные экскурсии в музеи, научные центры и исторические памятники;
  • спортивные игры, катание на коньках, лыжные прогулки;
  • благотворительные акции и другие.

"После отдыха для учеников начнется третья, самая длинная четверть. По продолжительности она составит 10 учебных недель".

Более подробно о сроках начала и завершения 2024-2025 учебного года, а также о сроках проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования можете узнать здесь.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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