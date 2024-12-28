Каникулы начались у школьников в Казахстане

27 декабря 2024 года был последний учебный день второй четверти. С сегодняшнего дня у школьников начались зимние каникулы, сообщает Zakon.kz.

В начале декабря в Министерстве просвещения Казахстана заявили, что зимние каникулы продлятся 10 дней, с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно.



Для учеников первых классах будут введены дополнительные каникулы длительностью 7 дней, с 10 по 16 февраля 2025 года включительно.

По данным Минпросвещения, для эффективного и безопасного проведения и личностного развития школьников в период зимних каникул разработан план мероприятий в рамках программы "Біртұтас тәрбие".

В школьные планы мероприятий входят образовательные, спортивные, культурные и творческие мероприятия:

в рамках реализации проекта "Оқуға құштар мектеп" – внутришкольное мероприятие "Қыста кітап оқимыз, жадымызға тоқимыз";

театральные фестивали и постановки;

мастер-классы по изготовлению новогодних украшений;

уроки безопасности;

познавательные экскурсии в музеи, научные центры и исторические памятники;

спортивные игры, катание на коньках, лыжные прогулки;

благотворительные акции и другие.

"После отдыха для учеников начнется третья, самая длинная четверть. По продолжительности она составит 10 учебных недель".

Более подробно о сроках начала и завершения 2024-2025 учебного года, а также о сроках проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования можете узнать здесь.