Я убил папу: в США подросток застрелил спящего отца ради игровой консоли

В американском штате Пенсильвания 11-летний подросток Клейтон Дитц застрелил своего спящего отца после конфликта из-за игровой приставки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, инцидент произошел ночью 13 января. Приемный отец, 34-летний Дуглас Дитц, забрал у сына игровую консоль перед сном. Подросток, предполагая, что приставка находится в сейфе, нашел ключ и обнаружил там отцовский револьвер, из которого выстрелил в спящего родителя.

Когда приехала полиция, ребенок рассказал, что разозлился на отца и не думал о последствиях своих действий.

"Я убил папу", – признался он.

Подростка задержали и поместили в изолятор временного содержания. Несмотря на несовершеннолетний возраст, ему отказали в освобождении под залог. По законам Пенсильвании несовершеннолетние от 10 лет, обвиняемые в убийстве, автоматически предстают перед судом как взрослые. Предварительное слушание назначено на 22 января.

