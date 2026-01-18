Я убил папу: в США подросток застрелил спящего отца ради игровой консоли
Как пишет People, инцидент произошел ночью 13 января. Приемный отец, 34-летний Дуглас Дитц, забрал у сына игровую консоль перед сном. Подросток, предполагая, что приставка находится в сейфе, нашел ключ и обнаружил там отцовский револьвер, из которого выстрелил в спящего родителя.
Когда приехала полиция, ребенок рассказал, что разозлился на отца и не думал о последствиях своих действий.
"Я убил папу", – признался он.
Подростка задержали и поместили в изолятор временного содержания. Несмотря на несовершеннолетний возраст, ему отказали в освобождении под залог. По законам Пенсильвании несовершеннолетние от 10 лет, обвиняемые в убийстве, автоматически предстают перед судом как взрослые. Предварительное слушание назначено на 22 января.
