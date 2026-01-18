#Казахстан в сравнении
Мир

Я убил папу: в США подросток застрелил спящего отца ради игровой консоли

ребенок выстрелил в отца в США, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2026 18:51 Фото: pixabay
В американском штате Пенсильвания 11-летний подросток Клейтон Дитц застрелил своего спящего отца после конфликта из-за игровой приставки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, инцидент произошел ночью 13 января. Приемный отец, 34-летний Дуглас Дитц, забрал у сына игровую консоль перед сном. Подросток, предполагая, что приставка находится в сейфе, нашел ключ и обнаружил там отцовский револьвер, из которого выстрелил в спящего родителя.

Когда приехала полиция, ребенок рассказал, что разозлился на отца и не думал о последствиях своих действий.

"Я убил папу", – признался он.

Подростка задержали и поместили в изолятор временного содержания. Несмотря на несовершеннолетний возраст, ему отказали в освобождении под залог. По законам Пенсильвании несовершеннолетние от 10 лет, обвиняемые в убийстве, автоматически предстают перед судом как взрослые. Предварительное слушание назначено на 22 января.

Ранее сообщалось, что астанчанин выстрелил из охотничьего ружья в сотрудника правоохранительных органов.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
