Подросток застрелил отца в тире в Подмосковье

Следственный комитет по Московской области заявил о том, что в подмосковном Реутове подросток случайно застрелил отца, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в городском тире. По данным следствия, отец зашел в небезопасную зону стрелковой галереи, когда сын был в наушниках и с оружием в руках. Подросток произвел выстрел и попал в родителя. Как уточняется, от полученного ранения мужчина умер на месте.



На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в Испании на футбольном поле убили 11-летнего мальчика.