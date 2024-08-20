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Подросток застрелил отца в тире в Подмосковье

подросток застрелил отца в тире, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 01:18 Фото: pixabay
Следственный комитет по Московской области заявил о том, что в подмосковном Реутове подросток случайно застрелил отца, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в городском тире. По данным следствия, отец зашел в небезопасную зону стрелковой галереи, когда сын был в наушниках и с оружием в руках. Подросток произвел выстрел и попал в родителя. Как уточняется, от полученного ранения мужчина умер на месте.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в Испании на футбольном поле убили 11-летнего мальчика.

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