Происшествия

Астанчанин выстрелил из охотничьего ружья в сотрудника правоохранительных органов

мужчина выстрелил в проезжающего мимо водителя в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 19:37 Фото: Zakon.kz
В соцсетях распространилась информация о том, что в Астане мужчина ранил водителя в область лопатки и шеи, а также ударил прикладом, после чего потерпевший, защищаясь, совершил наезд на нападавшего. За комментарием редакция Zakon.kz обратилась в пресс-службу ДП города.

Выяснилось, что астанчанин действительно выстрелил в водителя проезжавшего мимо автомобиля из охотничьего ружья, а после скрылся.


"О случившемся пострадавший сообщил по каналу "102". На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан 21-летний подозреваемый. В настоящее время проводится досудебное расследование. Ружье изъято", – ответили в полиции.

Как уточняется, пострадавший оказался сотрудником правоохранительных органов и на момент инцидента находился в трудовом отпуске.

Иная информация в интересах следствия в соответствии со ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению.

Ранее сообщалось, что в США ребенок застрелил двухлетнего брата из маминого пистолета во время игры.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
