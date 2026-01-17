"Бесплатные книги": о новом виде мошенничества предупредили казахстанцев

В Генпрокуратуре предупредили казахстанцев о новой схеме интернет-мошенничества с использованием книжных ботов в Telegram, сообщает Zakon.kz.

По данным зарубежных источников, мошенники под видом бесплатных электронных книг распространяют в Telegram вредоносные файлы, говорится в сообщении Комитета по правовой статистике и специальным учетам.

"Схема обмана предельно проста: вы получаете сообщение в Telegram о доступе к большой библиотеке книг без ограничений. После запроса необходимого издания бот, имитируя реальный сервис, создает краткое описание сюжета книги, но вместо чтения или загрузки книги направляет вам вирусный файл под видом "специального приложения". Установка файла влечет критические последствия: кража паролей и денег, доступ к перепискам и фотографиям, удаленное управление смартфоном и потеря личных данных", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что установка сторонних приложений из неофициальных источников может привести к негативным последствиям.

Ранее казахстанцев предупредили о новой угрозе мошенничества через номер 1414.