Из библиотеки Гарварда убрали книгу с переплетом из человеческой кожи

Из библиотеки Гарварда убрали книгу, обернутую человеческой кожей. Экспонат находится в ее владении более 70 лет, сообщает Zakon.kz.

О принятом решении заявили представители университета. При этом книга останется в хранилище, но "этически небезопасный характер происхождения и ее последующей истории" заставил университет поменять обложку на другую. Теперь она из более привычных материалов.

Особенность книги в том, что экземпляр романа "Des destinées de l'âme" французского писателя Арсена Уссе имел необычную обложку. Он был обернут кожей пациентки, скончавшейся в психиатрической клинике. В начале XX века владельцем копии был терапевт Людовик Булан. Известно, что он – бывший сотрудник клиники и взял образцы покрова без согласия женщины. А в 1950-х вдова дипломата Джона Стетсона-младшего передала книгу Гарварду.

"Основная проблема создания этого тома заключалась в том, что врач, не видя перед собой целого человека, совершил одиозный акт – снял кусок кожи с умершего пациента, сделал это почти наверняка без согласия и использовал его в переплете книги, с которой многие работают уже больше 100 лет", – прокомментировал находку библиотекарь Гарварда Том Хайри.

В середине марта стало известно, что исследовательницу честности Гарвардской школы бизнеса уличили в обмане.