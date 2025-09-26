Семья американцев во время отдыха обнаружила большой коричневый алмаз

В американском штате Арканзас семья выкопала большой алмаз в парке "Кратер алмазов", сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной на сайте парка, семья приехала праздновать день рождения одного из родственников. Сначала они выкопали несколько ведер земли и песка и стали просеивать их в поиске драгоценностей, а после мать Рэйна Мэдисон заметила продолговатый блестящий камень.

"Честно говоря, я думала, что он слишком большой для алмаза", – рассказала Мэдисон.

Как уточняется, семья показала находку экспертам, и те подтвердили, что они нашли коричневый алмаз. Его вес составил 2,79 карата. Он стал третьим по величине драгоценным камнем, найденным в парке в этом году.

Алмазам принято давать имена. Мэдисон назвала свой камень "Бриллиант Уильяма" в честь именинника.

