Мир

Семья американцев во время отдыха обнаружила большой коричневый алмаз

семья откопала алмаз в США, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 21:00 Фото: arkansasstateparks.com
В американском штате Арканзас семья выкопала большой алмаз в парке "Кратер алмазов", сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной на сайте парка, семья приехала праздновать день рождения одного из родственников. Сначала они выкопали несколько ведер земли и песка и стали просеивать их в поиске драгоценностей, а после мать Рэйна Мэдисон заметила продолговатый блестящий камень.

"Честно говоря, я думала, что он слишком большой для алмаза", – рассказала Мэдисон.

Как уточняется, семья показала находку экспертам, и те подтвердили, что они нашли коричневый алмаз. Его вес составил 2,79 карата. Он стал третьим по величине драгоценным камнем, найденным в парке в этом году.

Алмазам принято давать имена. Мэдисон назвала свой камень "Бриллиант Уильяма" в честь именинника.

Ранее астрологи назвали знаки восточного зодиака, которые разбогатеют в конце сентября.

