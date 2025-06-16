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Мир

В Индии фермер нашел алмаз стоимостью около миллиона тенге

алмаз, индия, фермер, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 23:34 Фото: pixabay
Мужчина, имя которого остается не известным, увидел в земле драгоценный камень, когда работал в поле в штате Андхра-Прадеш. Продав его фермеру удалось заработать 150 тысяч рупий (примерно 900 тысяч тенге), сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Times of India, найти драгоценность фермеру помогли проливные дожди, которые сильно размыли почву.

Стоит отметить, что история удачливого фермера спровоцировала массовую охоту за драгоценными камнями. Из близлежащих деревень в Курнул потянулись сотни охотников за сокровищами в надежде разбогатеть.

"Многие из них отправляются на поиски алмазов целыми семьями, берут с собой еду и проводят на полях долгие часы. Даже дети участвуют в поисках", – пишет The Times of India.

Эксперты отмечают, что подобные находки в Курнуле случаются довольно редко и вряд ли кому то повезет также обогатиться.

Ранее сообщалось о другом случае. Четыре женщины украли и проглотили драгоценности во время церемонии освящения храма в индийском Раджастане. Инцидент произошел во время религиозного мероприятия в деревне Нарва. Женщины с двумя мальчиками смешались с толпой, чтобы дети могли незаметно похитить у участниц церемонии золотые цепочки.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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