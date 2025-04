Рыбак из Тайваня поймал тунца весом 216 кг

На Тайване рыбак поймал гигантского тунца весом 216 кг, его стоимость может составить 67 тыс. фунтов стерлингов –больше 45 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Need To Know сообщил, что рыбак Линь Ицзюнь сказал, что чувствовал себя так, будто "выиграл в лотерею", когда поймал рыбу. Ведь 48-летний мужчина впервые выловил такого гиганта.

"Линь Ицзюнь сделал первый улов сезона после нескольких дней в море с использованием наживки из кальмаров и скумбрии. Поскольку цена еще не подтверждена, рыбак надеется, что сможет получить за него еще больше на аукционе", – пишет издание.

Фото: Need To Know

Стоит отметить, что среди казахстанцев тоже есть рекордсмены, которые ловили гигантского тунца. Трофей составил почти 270 кг.