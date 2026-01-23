#Казахстан в сравнении
Общество

Что произошло с обязательными пенсионными взносами работодателей в Казахстане в 2025 году

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 09:38 Фото: Zakon.kz
В 2025 году работодатели перечислили обязательные пенсионные взносы в пользу 5 млн 514 тыс. работников на сумму 760 млрд тенге. Об этом рассказали 23 января 2026 года Zakon.kz в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

Известно, что с 1 января 2024 года в Казахстане введены обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР), которые уплачиваются за счет собственных средств в пользу своих работников.

В 2024 ставка ОПВР составляла 1,5%, в 2025 году – 2,5 %, в 2026 году – 3,5%. В последующем ставка будет доведена до 5% к 2028 году.

В МТСЗН подчеркивают, что перечисление ОПВР работодателями позволит обеспечить работников в старости дополнительной накопительной пенсионной выплатой на пожизненной основе.

"Данная мера направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной – за счет своих отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд и условно-накопительной – за счет взносов работодателей".Пресс-служба МТСЗН РК

Есть один момент. Уплата ОПВР осуществляется работодателями только за лиц, рожденных после 1 января 1975 года.

"Расходы работодателя по уплате ОПВР в соответствии с Налоговым кодексом РК отнесены к вычетам из налогооблагаемого дохода. Соответственно, нагрузка на работодателя остается на приемлемом уровне".Пресс-служба МТСЗН РК

Немного ранее мы также рассказывали, что с 1 января 2026 года размеры пенсионных выплат из бюджета увеличены на 10%.

Так, минимальный размер базовой пенсии составляет 35 596 тенге – 70% от прожиточного минимума, максимальный размер повышен со 110% до 118% от прожиточного минимума и составляет 60 005 тенге.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
