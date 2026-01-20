Молдова выйдет из СНГ после денонсации ключевых соглашений

Молдова начала процедуру денонсации ключевых соглашений с СНГ, которые позволят ей выйти из состава организации, сообщает Zakon.kz.

По данным ТАСС, об этом заявил в эфире "Радио Молдова" вице-премьер, глава МИД республики Михай Попшой. "Молдова начала процедуру денонсации трех ключевых соглашений, которые лежат в основе ее членства в Содружестве Независимых Государств, – Устава СНГ, Соглашения о создании СНГ и соответствующего приложения. После их официальной отмены наша страна юридически перестанет быть членом СНГ, хотя де-факто участие в организации было приостановлено еще раньше. Эти документы будут направлены в парламент для окончательного утверждения", – выступил министр. Ранее мы сообщали о том, что Астана первой в СНГ вошла в Европейскую сеть доступного туризма European Network for Accessible Tourism.

