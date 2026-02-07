#Казахстан в сравнении
Мир

Военных Молдовы отправили убирать снег

Молдова, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2026 03:50 Фото: Facebook/MDAarmy
Солдат Национальной армии Молдовы привлекли для уборки улиц от снега и наледи, сообщает Zakon.kz.

Атмосферные фотографии вышли 7 февраля в соцсетях молдавской Нацгвардии. Со слов военнослужащих, дело не только в форме, а в человечности.

"Сегодня поработали в поле, чтобы от мам с детьми до стариков благополучно добрались до места назначения", – говорится в сообщении к фотографиям.

В комментариях к многочисленным постам от 7 февраля такой героизм военных восприняли неоднозначно.

"Похоже, власти страны объявили настоящую войну разгулу стихии", – отметили некоторые комментаторы.

Другие же поспешили напомнить, что место военных на плацдармах, а не доблестно сражаться с гололедом на улицах, вооружившись песком и лопатами.

"Видать, в Молдове большие проблемы с коммунальщиками", – отреагировали на фотографии интернет-пользователи из других стран.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Как убирают снег в Алматы – фоторепортаж
11:50, 21 декабря 2023
Как убирают снег в Алматы – фоторепортаж
Снег в Астане убирают круглосуточно
04:14, 17 ноября 2025
Снег в Астане убирают круглосуточно
В Алматы начали убирать снег
10:22, 26 января 2024
В Алматы начали убирать снег
