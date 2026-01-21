#Казахстан в сравнении
Мир

Корова, умеющая чесать себя палками, найдена в Австрии

В Австрии нашли умную корову, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 07:33 Фото: Х/erwinloh
В австрийской Каринтии живет корова породы бурая швицкая, которая использует палки и другие предметы, чтобы самостоятельно почесать себя, сообщает Zakon.kz.

Фермер Витгар Вигеле обратил внимание на необычные действия своей питомицы по кличке Вероника. Он заметил, что корова иногда поднимает палки и применяет их, чтобы почесать труднодоступные участки тела. Об этом пишет The Guardian.

"Корова узнает голоса членов семьи и откликается на зов", – отметил фермер.

Видеозаписи с демонстрацией этих навыков попали к биологам из Венского университета ветеринарной медицины. Ученые отправились в город Нёч-им-Гайльталь, чтобы лично наблюдать за уникальным поведением.

Фото: Antonio J Osuna Mascaró

В ходе серии экспериментов исследователи предложили Веронике обычную метлу для пола. Корова не только поднимала инструмент, но и применяла его осмысленно. Она выбирала щетинистую сторону для чесания жесткой кожи на спине и переключалась на гладкую ручку для более нежных участков – вымени и живота.

Если метла лежала неудобно, животное использовало язык, чтобы переложить ее, прежде чем взять зубами.

За семь сеансов наблюдений ученые зафиксировали 76 случаев применения инструмента. Способность использовать оба конца щетки для разных целей считается многофункциональным применением орудия – такое поведение ранее демонстрировали только шимпанзе и люди.

17 января в австрийских Альпах погибли восемь лыжников.

Фото Алия Абди
Алия Абди
