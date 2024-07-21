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Упавшую в яму корову спасли в Шымкенте

спасение коровы, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 16:34 Фото: скриншот видео
21 июля 2024 года в Абайском районе города Шымкент спасли корову, которая провалилась в яму, сообщает Zakon.kz.

Прибыв на место инцидента, спасатели обвязали животное и приложив усилия, успешно вытянули его из ямы.

В МЧС отметили, что хозяйка поблагодарила спасателей за спасение своего любимого животного. Также в ведомстве напомнили, что при возникновении чрезвычайной ситуации надо звонить по номеру: 112.

19 мая 2024 года в Караганде спасли жеребенка, застрявшего в грязи.

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