#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-14°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-14°
$
512.16
594.72
6.57
Мир

Лыжники погибли в Альпах

Сход лавин в Альпах, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 02:30 Фото: X/welt
17 января в австрийских Альпах сошли лавины, из-за которых погибли восемь лыжников, сообщает Zakon.kz.

Первая лавина сошла после полудня в коммуне Бад-Хофгастайн на высоте 2,2 тыс. м над уровнем моря. Лыжница каталась со своим супругом, когда ее внезапно накрыло снегом. Как передает австрийское новостное агентство APA, женщина погибла еще до приезда спасателей.

Всего через полтора часа в долине Гроссарталь сошла другая лавина, которая унесла с собой семерых туристов. Четверо человек погибли.

"Один из пострадавших получил серьезные травмы, второй – легкие, а третий человек не пострадал", – передает служба спасения Австрии.

Для спасения туристов на место происшествия отправили:

  • четыре спасательных вертолета;
  • команды горных спасателей;
  • кинологов Красного Креста;
  • группу экстренного реагирования.

Личности погибших устанавливаются.

В начале года вышел список "самых притягательных" городов мира, а также составлен рейтинг лучших направлений для путешественников-одиночек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Привязала к батарее и избила ребенка: полиция задержала 28-летнюю казахстанку
05:25, Сегодня
Привязала к батарее и избила ребенка: полиция задержала 28-летнюю казахстанку
Чемпионка Универсиады-2023 по сноуборду трагически погибла в Альпах
09:33, 25 декабря 2024
Чемпионка Универсиады-2023 по сноуборду трагически погибла в Альпах
Три южнокорейских лыжника погибли в результате ДТП
10:46, 23 августа 2024
Три южнокорейских лыжника погибли в результате ДТП
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: