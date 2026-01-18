Лыжники погибли в Альпах
Фото: X/welt
17 января в австрийских Альпах сошли лавины, из-за которых погибли восемь лыжников, сообщает Zakon.kz.
Первая лавина сошла после полудня в коммуне Бад-Хофгастайн на высоте 2,2 тыс. м над уровнем моря. Лыжница каталась со своим супругом, когда ее внезапно накрыло снегом. Как передает австрийское новостное агентство APA, женщина погибла еще до приезда спасателей.
Всего через полтора часа в долине Гроссарталь сошла другая лавина, которая унесла с собой семерых туристов. Четверо человек погибли.
"Один из пострадавших получил серьезные травмы, второй – легкие, а третий человек не пострадал", – передает служба спасения Австрии.
Для спасения туристов на место происшествия отправили:
- четыре спасательных вертолета;
- команды горных спасателей;
- кинологов Красного Креста;
- группу экстренного реагирования.
Личности погибших устанавливаются.
В начале года вышел список "самых притягательных" городов мира, а также составлен рейтинг лучших направлений для путешественников-одиночек.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript