Попавшую в ловушку корову вызволили спасатели Кызылорды

Сотрудники МЧС Кызылординской области голыми руками подняли корову, которая увязла в грязевой массе, образованной в результате таяния снега, сообщает Zakon.kz.

Заметившие бедственное положение животного рыбаки после неудачных попыток вызволить его самостоятельно, позвали на помощь спасателей.





"Сотрудники МЧС оперативно оценили ситуацию и аккуратно, дабы не повредить животному, без применения техники вызволили корову из грязевого плена. Буренка не пострадала и была отпущена к стаду, пасущемуся неподалеку", – рассказали в пресс-службе министерства.

Ранее сообщалось, что застрявших в грязи и снегу водителей спасатели эвакуировали вертолетом в области Жетысу.