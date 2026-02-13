#Казахстан в сравнении
Происшествия

Попавшую в ловушку корову вызволили спасатели Кызылорды

спасательная операция, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 22:28 Фото: пресс-служба МЧС РК
Сотрудники МЧС Кызылординской области голыми руками подняли корову, которая увязла в грязевой массе, образованной в результате таяния снега, сообщает Zakon.kz.

Заметившие бедственное положение животного рыбаки после неудачных попыток вызволить его самостоятельно, позвали на помощь спасателей.


"Сотрудники МЧС оперативно оценили ситуацию и аккуратно, дабы не повредить животному, без применения техники вызволили корову из грязевого плена. Буренка не пострадала и была отпущена к стаду, пасущемуся неподалеку", – рассказали в пресс-службе министерства.

Ранее сообщалось, что застрявших в грязи и снегу водителей спасатели эвакуировали вертолетом в области Жетысу.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
