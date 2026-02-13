Попавшую в ловушку корову вызволили спасатели Кызылорды
Фото: пресс-служба МЧС РК
Сотрудники МЧС Кызылординской области голыми руками подняли корову, которая увязла в грязевой массе, образованной в результате таяния снега, сообщает Zakon.kz.
Заметившие бедственное положение животного рыбаки после неудачных попыток вызволить его самостоятельно, позвали на помощь спасателей.
"Сотрудники МЧС оперативно оценили ситуацию и аккуратно, дабы не повредить животному, без применения техники вызволили корову из грязевого плена. Буренка не пострадала и была отпущена к стаду, пасущемуся неподалеку", – рассказали в пресс-службе министерства.
Ранее сообщалось, что застрявших в грязи и снегу водителей спасатели эвакуировали вертолетом в области Жетысу.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript