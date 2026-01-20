На вкус как крем и попкорн: американец рассказал, как стал есть живых тараканов

26-летний житель США Карлос рассказал о своем необычном и, по его словам, неконтролируемом пристрастии – он ежедневно ест живых насекомых, сообщает Zakon.kz

Своими любимыми "деликатесами" Карлос называет мучных червей и тараканов. Историю мужчины опубликовало издание New York Post.

Вкус червей он сравнивает с попкорном, политым сливочным маслом, а тараканов с заварным кремом. При этом принципиально важно одно условие – насекомые должны быть живыми.

По словам мужчины, ему нравится ощущать, как они шевелятся у него во рту, "массируют язык и щекочут горло". Карлос признается, что в такие моменты испытывает чувство полного контроля:

"Когда я жую живых насекомых, мне кажется, что я хозяин их судьбы".

Мужчина утверждает, что странная тяга появилась у него еще в детстве и со временем только усилилась. Сейчас он съедает около 100 насекомых в день, что вызывает серьезное беспокойство у его возлюбленной Эшли.

Сам Карлос называет свое поведение зависимостью, но признается, что отказаться от нее пока не может.

