На вкус как крем и попкорн: американец рассказал, как стал есть живых тараканов
Своими любимыми "деликатесами" Карлос называет мучных червей и тараканов. Историю мужчины опубликовало издание New York Post.
Вкус червей он сравнивает с попкорном, политым сливочным маслом, а тараканов с заварным кремом. При этом принципиально важно одно условие – насекомые должны быть живыми.
По словам мужчины, ему нравится ощущать, как они шевелятся у него во рту, "массируют язык и щекочут горло". Карлос признается, что в такие моменты испытывает чувство полного контроля:
"Когда я жую живых насекомых, мне кажется, что я хозяин их судьбы".
Мужчина утверждает, что странная тяга появилась у него еще в детстве и со временем только усилилась. Сейчас он съедает около 100 насекомых в день, что вызывает серьезное беспокойство у его возлюбленной Эшли.
Сам Карлос называет свое поведение зависимостью, но признается, что отказаться от нее пока не может.
