#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
509.63
592.34
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
509.63
592.34
6.54
Мир

На вкус как крем и попкорн: американец рассказал, как стал есть живых тараканов

съедобные тараканы, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 19:18 Фото: freepik
26-летний житель США Карлос рассказал о своем необычном и, по его словам, неконтролируемом пристрастии – он ежедневно ест живых насекомых, сообщает Zakon.kz

Своими любимыми "деликатесами" Карлос называет мучных червей и тараканов. Историю мужчины опубликовало издание New York Post.

Вкус червей он сравнивает с попкорном, политым сливочным маслом, а тараканов с заварным кремом. При этом принципиально важно одно условие – насекомые должны быть живыми.

По словам мужчины, ему нравится ощущать, как они шевелятся у него во рту, "массируют язык и щекочут горло". Карлос признается, что в такие моменты испытывает чувство полного контроля:

"Когда я жую живых насекомых, мне кажется, что я хозяин их судьбы".

Мужчина утверждает, что странная тяга появилась у него еще в детстве и со временем только усилилась. Сейчас он съедает около 100 насекомых в день, что вызывает серьезное беспокойство у его возлюбленной Эшли.

Сам Карлос называет свое поведение зависимостью, но признается, что отказаться от нее пока не может.

Ранее мы сообщали, почему ожирение преследует человека всю жизнь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
Чем опасна живая елка на Новый год
16:02, 10 декабря 2024
Чем опасна живая елка на Новый год
Посылку с живыми муравьями пытались незаконно ввезти в Алматы
10:23, 23 августа 2023
Посылку с живыми муравьями пытались незаконно ввезти в Алматы
На тараканов в еде пожаловались пациенты детской больницы Мангистау
03:58, 11 августа 2023
На тараканов в еде пожаловались пациенты детской больницы Мангистау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: