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Чем опасна живая елка на Новый год

Чем опасна живая елка на Новый год, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 16:02 Фото: pixabay
Приобретение живой новогодней елки может стать причиной нежелательного "соседства" с различными насекомыми и грибками. В итоге, живая елка – это не только новогоднее украшение, но и потенциальная опасность, сообщает Zakon.kz.

Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации Российского технологического университета Мария Золотарева подчеркивает, что ряд насекомых может зимовать в стволе, среди ветвей и хвои дерева.

"Чаще всего это жуки-короеды, яйца тли, реже – пауки и клещи. Их появление может доставить дискомфорт, когда они начнут размножаться и расползаться по квартире".Мария Золотарева

Также, по словам специалиста, существует риск того, что на дереве окажутся споры плесневых грибов.

Это может произойти, как отмечено в публикации издания Lenta.ru, если ель после срубки хранилась в неподходящих условиях – например, в помещении была повышенная влажность или оно плохо проветривалось.

В теплом помещении грибы начнут активно развиваться, что приведет к ухудшению качества воздуха и может стать причиной возникновения аллергических реакций.

"Не стоит забывать и о том, что хвоя и смола, богатые эфирными маслами и ароматическими терпеновыми соединениями, сами по себе могут быть аллергенами и ухудшать состояние людей, имеющих повышенную чувствительность к содержащимся в них веществам. Контакт с ними может вызывать зуд, покраснение глаз, насморк или кашель. Поэтому важно учитывать индивидуальные особенности организма при выборе елки".Мария Золотарева

Чтобы минимизировать риски, необходимо внимательно осмотреть дерево перед покупкой, а также обтрясти и промыть под душем перед установкой в комнате.

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В начале зимы сообщалось, что в крупнейшем национальном парке Казахстана – Катон-Карагае – инспекторы усилили охрану хвойных молодняков перед новогодними праздниками. Казахстанцев просят встретить Новый год без вреда для лесов, отдав предпочтение экологичным решениям.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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