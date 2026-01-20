#Казахстан в сравнении
Советы

Почему ожирение преследует человека всю жизнь

детское ожирение, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 18:33 Фото: freepik
Детское ожирение оказалось не временной проблемой, а риском, который может сопровождать человека всю жизнь, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал бариатрический хирург Александр Неймарк в беседе с Lenta.ru. Он объяснил, почему лишний вес, набранный в детстве, часто переходит во взрослый возраст.

По словам врача, за последние годы в России число людей с ожирением выросло примерно на 10%, а только за один год у детей было выявлено более 100 тыс. новых случаев. Главная причина – нарушение пищевого поведения, которое формируется в семье.

"Как правило, питание и все, что с ним связано, закладывается в семье. Если родители питаются нерегулярно, несбалансированно, то и ребенок копирует их поведение и, как следствие, набирает вес. Кроме того, в семейной системе дополнительно включаются психологические установки, например, "пока не доешь, из стола не выйдешь", "за тобой никто доедать не будет" и так далее. Ребенок переедает, теряет связь с собой и уже не чувствует насыщение от пищи, у него есть задача доесть обед полностью. Все это ведет к привычке систематически переедать", – говорит врач.

Постепенно здоровая еда уступает место фастфуду, сладким перекусам и высококалорийным напиткам они быстрее, проще и не требуют внимания к тому, что и сколько съедено. Ситуацию усугубляет малоподвижный образ жизни: дети все чаще проводят свободное время за экранами, а лишние калории не расходуются, а откладываются в жировую ткань.

Ожирение – это хроническое заболевание, которое повышает риск:

  • сердечно-сосудистых проблем,
  • диабета второго типа
  • заболеваний суставов.

Надежда на то, что ребенок "перерастет" лишний вес, опасное заблуждение. Пищевые привычки и нарушения обмена веществ сами по себе не исчезают.

Единственный эффективный путь, подчеркивает Неймарк, – работа всей семьи. Если дома сохраняются прежние привычки, лечение ребенка не даст результата. Меняться должны все, родители и старшие дети – своим примером, а не словами. Только так можно разорвать замкнутый круг и предотвратить проблемы со здоровьем в будущем.

Ранее мы сообщали, какая норма потребления воды должна быть в пожилом возрасте.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
