Похищение, пытки и сожжение тела: земельный спор родни закончился жестоким убийством

Пятерых членов одной семьи в индийском штате Гуджарат арестованы за жуткий заговор, включавший похищение, убийство и попытку уничтожения улик, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, жертву заманили на уединенную ферму под предлогом урегулирования давнего конфликта по поводу документов на землю и возврата денег. Однако, как утверждают следователи, эта встреча оказалась "смертельной ловушкой", якобы спланированной подозреваемыми.

Отмечается, что во время допроса подозреваемый признался в содеянном. Он рассказал, что жертву жестоко избивали пластиковыми трубами и деревянными дубинками. Чтобы не осталось никаких следов преступления, тело было сожжено и закопано в самодельной могиле.

Как уточняется, среди обвиняемых оказались отец, сын, брат, племянник и зять, которые, по версии следствия, действовали сообща при совершении преступления.

Полиция изъяла предполагаемые орудия убийства, а также транспортные средства, которые использовались для перевозки тела.





"У нас есть серьезная доказательная база – как вещественные доказательства, так и признательные показания. В настоящее время идет процедура продления ареста, чтобы установить, есть ли в этом заговоре дополнительные обстоятельства", – заявил высокопоставленный представитель полиции.

Ранее сообщалось, что жену и тещу задержали за убийство мужа в Талгаре.