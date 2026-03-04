#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
499.83
581.5
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
499.83
581.5
6.42
Мир

Похищение, пытки и сожжение тела: земельный спор родни закончился жестоким убийством

убийство в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 01:29 Фото: pixabay
Пятерых членов одной семьи в индийском штате Гуджарат арестованы за жуткий заговор, включавший похищение, убийство и попытку уничтожения улик, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, жертву заманили на уединенную ферму под предлогом урегулирования давнего конфликта по поводу документов на землю и возврата денег. Однако, как утверждают следователи, эта встреча оказалась "смертельной ловушкой", якобы спланированной подозреваемыми.

Отмечается, что во время допроса подозреваемый признался в содеянном. Он рассказал, что жертву жестоко избивали пластиковыми трубами и деревянными дубинками. Чтобы не осталось никаких следов преступления, тело было сожжено и закопано в самодельной могиле.

Как уточняется, среди обвиняемых оказались отец, сын, брат, племянник и зять, которые, по версии следствия, действовали сообща при совершении преступления.

Полиция изъяла предполагаемые орудия убийства, а также транспортные средства, которые использовались для перевозки тела.


"У нас есть серьезная доказательная база – как вещественные доказательства, так и признательные показания. В настоящее время идет процедура продления ареста, чтобы установить, есть ли в этом заговоре дополнительные обстоятельства", – заявил высокопоставленный представитель полиции.

Ранее сообщалось, что жену и тещу задержали за убийство мужа в Талгаре.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Толпа убила за колдовство пять человек в Индии
04:20, 09 июля 2025
Толпа убила за колдовство пять человек в Индии
Финансовый кризис привел к жестокому убийству семьи в Индии
01:13, 21 января 2026
Финансовый кризис привел к жестокому убийству семьи в Индии
Африканец похитил и жестоко расправился с пятилетней девочкой из-за ее имени
01:09, 25 февраля 2026
Африканец похитил и жестоко расправился с пятилетней девочкой из-за ее имени
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Юлия Путинцева с победы стартовала на турнире в Индиан-Уэллсе
01:45, 05 марта 2026
Юлия Путинцева с победы стартовала на турнире в Индиан-Уэллсе
Казахстанский хоккеист отметился ассистом в матче плей-офф европейского чемпионата
01:16, 05 марта 2026
Казахстанский хоккеист отметился ассистом в матче плей-офф европейского чемпионата
Казахстанский фигурист провалился на чемпионате мира в Эстонии
00:57, 05 марта 2026
Казахстанский фигурист провалился на чемпионате мира в Эстонии
Временный чемпион UFC признался, что самый сложный бой в карьере провёл против Хабиба
00:45, 05 марта 2026
Временный чемпион UFC признался, что самый сложный бой в карьере провёл против Хабиба
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: