Мир

Домработники заперли хозяина и его дочь в подвале и пять лет морили голодом

Наручники, заложник, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 07:30 Фото: pixabay
70-летний пенсионер Сингха Ратхоре Омпракаш из Индии проживал с дочерью отдельно от родственников. Для ухода за ними в 2020 году он нанял семейную пару – Рампракаша Кушваху и его жену Рамдеви, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Times of India, помощники постепенно заняли дом, оставив хозяев в подвале, а сами поселились на верхнем этаже.

Родственники утверждают, что доступ к пенсионеру и дочери был фактически ограничен: при попытках посещения им сообщали, что они не желают ни с кем встречаться. Так потерпевшие провели пять лет.

Родственники прибыли в дом после полученного сообщения о том, что мужчины уже нет в живых. По их словам, тело пенсионера было сильно исхудавшим. Его дочь обнаружили в крайне ослабленном состоянии – следователи зафиксировали признаки длительного недоедания.

  • Женщина госпитализирована, ее состояние оценивается как тяжелое. В полиции сообщают, что идет расследование дела.

Ранее сообщалось, что авария произошла на канатной дороге в итальянских Альпах.

Аксинья Титова
Читайте также
Житель Шымкента избил жену и трехмесячную дочь
11:07, 04 августа 2024
Житель Шымкента избил жену и трехмесячную дочь
Житель Алжира воссоединился с семьей после 26 лет заточения в подвале у соседа
23:23, 17 мая 2024
Житель Алжира воссоединился с семьей после 26 лет заточения в подвале у соседа
Пожизненный срок получил в Актобе убийца пенсионеров
02:55, 04 июля 2025
Пожизненный срок получил в Актобе убийца пенсионеров
