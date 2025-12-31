Домработники заперли хозяина и его дочь в подвале и пять лет морили голодом
70-летний пенсионер Сингха Ратхоре Омпракаш из Индии проживал с дочерью отдельно от родственников. Для ухода за ними в 2020 году он нанял семейную пару – Рампракаша Кушваху и его жену Рамдеви, сообщает Zakon.kz.
Как пишет The Times of India, помощники постепенно заняли дом, оставив хозяев в подвале, а сами поселились на верхнем этаже.
Родственники утверждают, что доступ к пенсионеру и дочери был фактически ограничен: при попытках посещения им сообщали, что они не желают ни с кем встречаться. Так потерпевшие провели пять лет.
Родственники прибыли в дом после полученного сообщения о том, что мужчины уже нет в живых. По их словам, тело пенсионера было сильно исхудавшим. Его дочь обнаружили в крайне ослабленном состоянии – следователи зафиксировали признаки длительного недоедания.
- Женщина госпитализирована, ее состояние оценивается как тяжелое. В полиции сообщают, что идет расследование дела.
