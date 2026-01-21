Эрдоган и легенда НБА Шакил О’Нил сыграли в баскетбол

20 января в Стамбуле прошла неформальная встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с четырехкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации Шакилом О’Нилом, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие прошло в Центре развития баскетбола Turkcell, фотографиями с которого президент Турции поделился в своих соцсетях.

Фото: Х/RTErdogan

Так, Эрдоган и бывший игрок НБА сыграли в баскетбол вместе с молодыми спортсменами, после чего подписали несколько баскетбольных мячей в качестве памятных сувениров. Эрдоган и О’Нил также сделали совместные фотографии с юными игроками.

Фото: Х/RTErdogan

30 января премьер-министр Армении Никол Пашинян приглашает всех на свою музыкальную вечеринку в Ереване.