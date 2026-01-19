Пашинян пригласил армян на дискотеку
Фото: Telegram/Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приглашает 30 января всех на музыкальную вечеринку в Ереване, сообщает Zakon.kz.
С его слов, на этом мероприятии политик предстанет в качестве барабанщика. Компанию ему составят профессиональные музыканты.
"Приглашаю на танцплощадку. Мы играем, вы танцуете. Встреча состоится в Ереване. О более конкретном месте мы сообщим дополнительно", – написал он в своих соцсетях.
Известно, что в конце декабря Пашинян сыграл на ударных во время политического собрания правящей партии "Гражданский договор".
В соседней Беларуси Александр Лукашенко окунулся в прорубь на Крещение.
