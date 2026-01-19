#Казахстан в сравнении
Мир

Пашинян пригласил армян на дискотеку

Вечеринка Никола Пашиняна в Армении, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 08:50 Фото: Telegram/Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приглашает 30 января всех на музыкальную вечеринку в Ереване, сообщает Zakon.kz.

С его слов, на этом мероприятии политик предстанет в качестве барабанщика. Компанию ему составят профессиональные музыканты.

"Приглашаю на танцплощадку. Мы играем, вы танцуете. Встреча состоится в Ереване. О более конкретном месте мы сообщим дополнительно", – написал он в своих соцсетях.

Известно, что в конце декабря Пашинян сыграл на ударных во время политического собрания правящей партии "Гражданский договор".

В соседней Беларуси Александр Лукашенко окунулся в прорубь на Крещение.

Фото Алия Абди
Алия Абди
