Мир

Отдайте нам Гренландию или мы запомним: Трамп сделал громкое заявление в Давосе

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 23:35 Фото: flickr/Gage Skidmore
Президент США Дональд Трамп 21 января выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе с резонансным заявлением о Гренландии, назвав возможную покупку острова "небольшой просьбой" к Европе, сообщает Zakon.kz.

По словам Трампа, Соединенные Штаты остаются главным экономическим и оборонным двигателем мира. Он подчеркнул, что заинтересован в процветании Европы, однако напомнил о роли США в обеспечении ее безопасности на протяжении десятилетий.

Трамп заявил, что ни одна страна, кроме США, не способна гарантировать безопасность Гренландии. В качестве аргумента он привел события Второй мировой войны, отметив, что Дания "капитулировала за несколько часов", после чего американские силы взяли остров под защиту. По его словам, после окончания войны возвращение Гренландии Дании было ошибкой.

Американский лидер также выразил недовольство позицией европейских союзников, заявив о неблагодарности за вклад США в оборону региона и финансирование НАТО. При этом он подчеркнул, что не намерен применять силу.

"Я хочу начать немедленные переговоры о покупке Гренландии. В приобретении территорий нет ничего неправильного – так поступали многие страны", – заявил Трамп.

Он добавил, что безопасность острова невозможно обеспечить на основе аренды, а США необходимы права собственности.

В завершение президент отметил, что отказ от сделки не останется без последствий.

"Вы можете сказать да – и мы будем благодарны. Вы можете сказать нет – и мы это запомним", – заключил он.

Борьба за право контролировать Гренландию с каждым днем ужесточается и уже в ближайшей перспективе может выйти за рамки политической плоскости. О том, в чем может быть суть возникшего ажиотажа и кто из конфликтующих сторон имеет больше прав на ледяной остров, можете узнать в обзоре Zakon.kz.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
