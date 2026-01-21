Самолет Дональда Трампа развернули из-за неисправности сразу после вылета в Давос

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вылетел в Давос на Всемирный экономический форум (ВЭФ), но его самолет экстренно развернули из-за неисправности, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 21 января 2026 года, стало известно из информации, опубликованной в официальном аккаунте Белого дома для оперативного реагирования Rapid Response 47 в соцсети X:

"После взлета экипаж самолета AF1 обнаружил незначительную неисправность электрооборудования. Из соображений предосторожности самолет AF1 возвращается на объединенную базу Эндрюс. Президент и его команда пересядут в другой самолет и продолжат путь в Швейцарию".

Отметим, что в эти дни швейцарский альпийский курорт Давос примет многих представителей политической элиты в рамках ежегодного Всемирного экономического форума. Сообщалось, что в этом году Дональд Трамп возглавит самую большую делегацию из США за всю историю ВЭФ. 22 января американский лидер намерен провести церемонию объявления устава Совета мира по урегулированию ситуации в секторе Газа. По данным СМИ, которые ссылаются на источники в Белом доме, к Совету мира США пригласили присоединиться 58 лидеров, и он не будет ограничиваться только вопросами Газы.

Ранее стало известно, что 22 января 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента США Дональда Трампа совершит рабочую поездку в Давос для участия в церемонии подписания устава Совета мира.