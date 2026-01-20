Ледяной остров: в чем причины ажиотажа вокруг Гренландии

Борьба за право контролировать Гренландию с каждым днем ужесточается и уже в ближайшей перспективе может выйти за рамки политической плоскости. О том, в чем может быть суть возникшего ажиотажа и кто из конфликтующих сторон имеет больше прав на ледяной остров, – в обзоре Zakon.kz.

В своих последних заявлениях, которые процитировал американский таблоид NBC News, президент США Дональд Трамп отметил, что на 100% полон решимости взять под контроль Гренландию. Пока он рассчитывает на то, что Дания, которой де-юре принадлежат права на ледяной остров, смягчит свою позицию и пойдет на сделку. То есть, по сути, продаст остров Соединенным Штатам.

В противном случае, если этого не будет, американский президент готов к более радикальным мерам, в числе которых введение стопроцентных пошлин на ввоз в США товаров и продукции, производимых в Европе, и даже силовой вариант решения вопроса.

Свою позицию по вопросу принадлежности Гренландии и необходимости срочного перехода острова под юрисдикцию США Дональд Трамп объясняет тем, что Дания, во-первых, его незаконно оккупировала, а во-вторых, не может его защитить должным образом от внешних угроз.

Последнее, с его слов, является непосредственной угрозой национальной безопасности США ввиду территориальной близости к ним острова. Следовательно, Вашингтон в этом случае оставляет за собой право действовать по собственному усмотрению.

Немного о самой Гренландии

Гренландия является крупнейшим на земле островом площадью 2 166 086 кв. км. Физически он находится на северо-востоке Северной Америки, но в политическом плане относится к Европе.

Большую часть острова составляют льды, при этом все же имеются отдельные участки земляного покрова. В основном они находятся в прибрежных частях Гренландии, на севере, северо-западе, востоке и юге острова.

Экономика острова в основном ориентирована на рыболовство и переработку рыбы. Неплохую прибыль в последнее время приносит бюджету Гренландии туризм. Вместе с тем остров с учетом его суровых климатических условий сильно зависит от импорта продуктов питания, товаров народного потребления, техники и электроники, а также финансовых дотаций островного бюджета со стороны Дании (составляет практически 50% всех бюджетных средств Гренландии).

Численность населения, по последним данным, составляет 56 542 человека. Коренное население острова – гренландские эскимосы, или как еще их называют инуиты (калааллиты). Они, к слову, и являются этническим большинством Гренландии (80-88% от всего населения острова).

Принадлежность к Дании

Предки инуитов, или гренландских эскимосов, проникали на остров с территории современной Канады еще в третьем тысячелетии до н.э., однако не все могли приспосабливаться к суровым гренландским условиям, поэтому бывали периоды, когда на острове просто никого не оставалось.

Подобным периодом воспользовались представители скандинавских стран в IX веке, когда группа норманнских викингов, изгнанных за совершенные тяжкие преступления с территории современной Норвегии, а после и Исландии, в поисках нового для себя места проживания причалила к берегам ледяного острова и начала его постепенно осваивать.

Часть этих групп во главе с их предводителем Эриком Рауди (Эрик Рыжий или Эрик Торвальдсон) после окончания срока своего принудительного изгнания вернулась на территорию Исландии, для того чтобы рассказать о существовании острова и о том, что там есть возможность для проживания. Именно тогда Эрик Рауди и дал сегодняшнее название острову – Гренландия (для повышения интереса к нему со стороны своих соплеменников).

Стоит отметить, что Эрик Рауди и его соплеменники считались норвежцами, в связи с чем в последующем признали власть Норвегии над островом. Тем не менее в 1536 году, когда Норвегия подписала унию с Данией, она и ее заморские территории, включая Гренландию, отошли во владение Датской короны.

Данный остров Дания признала своим и приступила к его повторной колонизации начиная с 1605 года. В 1816 году Норвегия вышла из-под власти датской короны, однако забрать с собой свои заморские территории, в том числе Гренландию, не смогла.

Контроль над островом Дания потеряла только лишь на время Второй мировой войны, когда сама оказалась под оккупацией Германии. Полностью вернуть свои права на остров Копенгаген смог к 1953 году, когда официально утвердили Гренландию частью Датского королевства со статусом расширенной автономии.

Притязания США

Первые заявления о желаниях взять под свой контроль ледяной остров начали звучать в период президентства Авраама Линкольна и Эндрю Джонсона.

После удачной покупки Аляски госсекретарь Уильям Генри Сьюард активно предпринимал попытки провернуть такой же трюк с Гренландией. Мотивация была простой – остров находится к США ближе, чем к Дании, он может перейти во владения вражески настроенных к Америке государств, которые могут использовать его во вред Соединенным Штатам, а также то, что во льдах могут находиться полезные ископаемые.

Вместе с тем добиться желаемого результата от Дании США тогда не смогли, и о своих желаниях пришлось на время забыть.

Вернуться к плану установить контроль над Гренландией заставила Вашингтон Вторая мировая война, когда Дания попала под оккупацию Германии. Опасаясь за то, что немецкая армия использует остров в качестве плацдарма для наступления на Соединенные Штаты, Вашингтон в 1941 году установил физический контроль над Гренландией, где разместил свои метеостанции, радары, взлетно-посадочные площадки и места дислокации для своих военных.

После окончания Второй мировой войны Дании все же удалось восстановить суверенитет над Гренландией и, соответственно, его признание со стороны Вашингтона. Однако, несмотря на это, согласно подписанным в тот период времени договоренностям по линии НАТО, военный контроль острова остался за Соединенными Штатами.

Причины текущего ажиотажа

Основной причиной наращиваемого ажиотажа вокруг Гренландии, по мнению экспертов, является тот факт, что остров богат полезными ископаемыми.

В ее недрах обнаружены месторождения меди, свинца, цинка, серебра, палладия и других платиноидов, урана, тантала, ниобия, графита и редкоземельных элементов (43 из них правительство США классифицирует как "критически важные").

Вместе с тем ввиду непримиримой позиции Дании и отсутствия законодательства внутри самого острова, разрешающего проводить разведку и добычу природных ресурсов, США фактически лишаются возможности уйти от зависимости в них от иностранных поставщиков, в числе которых их главные геополитические противники в лице России и Китая.

Еще одной причиной столь ярого желания установить свой суверенитет над Гренландией является контроль северного морского пути и процесса распределения прав на освоение арктического шельфа в будущем.

Стоит отметить, что сейчас в число стран, обладающих доступом к арктическому сектору, входят Канада, Россия, США (через Аляску), Дания (через Гренландию) и Норвегия.

Вместе с тем войти в их число активно стремится и Китай, который ведет с ними переговоры по созданию тесных партнерских отношений (инвестиции в экономику и строительство жизненно важных объектов инфраструктуры в обмен на присутствие).

Наиболее активно в последнее время Китай стал обсуждать варианты сотрудничества именно с Данией, которой предложил не только инвестиции в их экономику, но и вариант с благоустройством Гренландии.

Исходя из вышеуказанного и дабы не допустить негативного для себя развития событий, наиболее оптимальным решением в Вашингтоне стали считать вхождение острова в состав Соединенных Штатов.

Таким способом США одним махом решают сразу несколько проблемных для себя вопросов – сокращают число стран, обладающих контролем над арктическим сектором, блокируют арктические амбиции Китая и получают беспрепятственный доступ к разработке гренландских месторождений полезных ископаемых.