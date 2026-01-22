Активисты попались при попытке порчи самолета канцлера Германии

В городе Арнсберг две женщины в возрасте 23 и 28 лет и 56-летний мужчина пробрались на территорию ангара, в котором находился частный самолет канцлера Германии Фридриха Мерца, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Bild, правонарушители планировали покрасить самолет в розовый цвет.

Как уточняется, полиция заметила автомобиль с мужчиной неподалеку от частного аэродрома. На вопрос правоохранителей о цели его пребывания мужчина ответил, что ищет аэродром. Проверка показала, что он ранее попадал в поле зрения полиции из-за связей с леворадикальным движением. После этого сотрудники полиции провели осмотр территории аэродрома, где обнаружили еще троих человек.

Отмечается, что подозреваемые прорезали ограждение, чтобы проникнуть в ангар. Всех фигурантов отпустили из-за отсутствия оснований для их задержания. В отношении них проводится расследование по фактам незаконного проникновения на частную территорию и порчи имущества.

Позже группа, называющая себя "Коллективом сопротивления", заявила, что их члены "пытались вывести из строя частный самолет" Мерца "в рамках протестной акции".

