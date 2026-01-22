#Казахстан в сравнении
Мир

Активисты попались при попытке порчи самолета канцлера Германии

активисты попались при попытке порчи самолета канцлера Германии, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 18:21 Фото: Instagram/merzcdu
В городе Арнсберг две женщины в возрасте 23 и 28 лет и 56-летний мужчина пробрались на территорию ангара, в котором находился частный самолет канцлера Германии Фридриха Мерца, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Bild, правонарушители планировали покрасить самолет в розовый цвет.

Как уточняется, полиция заметила автомобиль с мужчиной неподалеку от частного аэродрома. На вопрос правоохранителей о цели его пребывания мужчина ответил, что ищет аэродром. Проверка показала, что он ранее попадал в поле зрения полиции из-за связей с леворадикальным движением. После этого сотрудники полиции провели осмотр территории аэродрома, где обнаружили еще троих человек.

Отмечается, что подозреваемые прорезали ограждение, чтобы проникнуть в ангар. Всех фигурантов отпустили из-за отсутствия оснований для их задержания. В отношении них проводится расследование по фактам незаконного проникновения на частную территорию и порчи имущества.

Позже группа, называющая себя "Коллективом сопротивления", заявила, что их члены "пытались вывести из строя частный самолет" Мерца "в рамках протестной акции".

Ранее сообщалось, что тысячи человек погибли во время протестов в Иране.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
