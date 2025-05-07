Токаев поздравил Фридриха Мерца с избранием на пост Федерального канцлера Германии
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Фридриху Мерцу в связи с его избранием Федеральным канцлером Германии, сообщает Zakon.kz.
"Президент отметил поступательное развитие стратегического партнерства между двумя странами и подтвердил готовность к дальнейшей совместной работе в целях поддержания высоких темпов казахско-германского сотрудничества", – говорится в официальном сообщении Акорды.
6 мая 2025 года стало известно, что глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально назначил лидера победившего на выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ.
Ранее сообщалось, как выборы в Германии повлияют на экономику Казахстана.
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