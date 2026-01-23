После увольнения бортпроводник переделал служебный документ и бесплатно летал по миру

33-летний житель Торонто и бывший стюард канадской авиакомпании Даллас Покорник после ухода с работы не сдал свое служебное удостоверение, а сделав его поддельную версию, четыре года бесплатно летал по миру, сообщает Zakon.kz.

20 января в федеральном суде на Гавайях он заявил о своей невиновности, после чего мировой судья постановил оставить его под стражей до суда. Об этом пишет Independent.

Согласно материалам дела, фальшивый документ открывал ему доступ к системам бронирования, предназначенным для сотрудников авиакомпаний. В течение четырех лет он получал так называемые "стафф-билеты" – крайне дешевые или бесплатные билеты для персонала у трех крупных американских авиаперевозчиков.

В обвинительном заключении названия авиакомпаний-жертв прямо не указаны, однако указаны города их штаб-квартир: Гонолулу, Чикаго и Форт-Уэрт (Техас). Именно там базируются Hawaiian Airlines, United Airlines и American Airlines.

"Эта история невольно вызывает ассоциации с известным фильмом "Поймай меня, если сможешь" с Леонардо Ди Каприо, где главный герой, Фрэнк Абигнейл, так же успешно выдавал себя за пилота, чтобы летать бесплатно", – отреагировали на ситуацию в Сети.

В первые дни 2026 года работники американского аэропорта решили спасти плюшевого медведя и разместили объявление в своих соцсетях.