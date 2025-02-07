В Казахстане изменится работа с документами для служебного пользования

Министерство культуры и информации подготовило поправки в Правила отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения и работы с ней, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены термином "информация" – это сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, зафиксированных в любой форме, составленные или полученные обладателями информации и имеющиеся в их распоряжении.

Также предлагается зашифровать вложение электронных документов, размещенное в базе данных системы электронного документооборота при работе с документами с пометкой "ДСП".

Указывается, что согласно Административному процедурно-процессуальному кодексу, информационные процедуры не должны допускать разглашения сведений, составляющих государственные секреты, служебной информации ограниченного распространения и иной охраняемой законом информации и должны обеспечивать ограничение доступа к информации, связанной с разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной деятельностью и охранными мероприятиями по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов.

Так, в целях дополнительной защищенности информации уполномоченным органом по информационной безопасности даны рекомендации по шифрованию вложении электронного документа с пометкой "Для служебного пользования".

При шифровании вложений электронного документа будут использоваться отечественные средства криптографической защиты информации не ниже третьего уровня безопасности по государственному стандарту СТРК 1073-2007 "Средства криптографической защиты информации. Общие технические требования.", применяемые в рамках УЦ ГО РК.

Кроме того, говорится, что при создании электронного документа с грифом "ДСП" вложения к документу согласно правилам отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения и работы с ней должны осуществляться в облачном хранилище с использованием решений типа "тонкий клиент".

"Данная реализация технически возможна, однако при шифровании и дешифровании данный механизм может привести к отказу системы или долгой загрузки электронных документов с пометкой "ДСП" в системе электронного документооборота. Предлагаемая поправка дает возможность загрузки вложений с ПК пользователя и отправлять на сервер в зашифрованном виде и внутри защищенного соединения, что исключает любой несанкционированный доступ как к самой системе по каналу связи, так и к содержимому на компьютере пользователя", – пояснили в Минкультуры.

Также дополнено, что работа с электронными документами с пометками "ДСП" на рабочей станции разрешается при:

отсутствии выхода в интернет;

наличии доступа к ЕТС ГО;

наличии антивирусного программного обеспечения;

наличии у пользователя токена с регистрационным свидетельством удостоверяющего центра государственных органов (УЦГО);

наличии запрета на скачивание электронных документов с персонального компьютера на съемные носители и обратно.

Вместе с тем внесены уточнения по порядку работы с несекретными документами в соответствии с Правилами документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 февраля.