#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
515.31
533.96
5.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
515.31
533.96
5.3
Право

В Казахстане изменится работа с документами для служебного пользования

Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi , фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 11:27 Фото: pexels
Министерство культуры и информации подготовило поправки в Правила отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения и работы с ней, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены термином "информация" – это сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, зафиксированных в любой форме, составленные или полученные обладателями информации и имеющиеся в их распоряжении.

Также предлагается зашифровать вложение электронных документов, размещенное в базе данных системы электронного документооборота при работе с документами с пометкой "ДСП".

Указывается, что согласно Административному процедурно-процессуальному кодексу, информационные процедуры не должны допускать разглашения сведений, составляющих государственные секреты, служебной информации ограниченного распространения и иной охраняемой законом информации и должны обеспечивать ограничение доступа к информации, связанной с разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной деятельностью и охранными мероприятиями по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов.

Так, в целях дополнительной защищенности информации уполномоченным органом по информационной безопасности даны рекомендации по шифрованию вложении электронного документа с пометкой "Для служебного пользования".

При шифровании вложений электронного документа будут использоваться отечественные средства криптографической защиты информации не ниже третьего уровня безопасности по государственному стандарту СТРК 1073-2007 "Средства криптографической защиты информации. Общие технические требования.", применяемые в рамках УЦ ГО РК.

Кроме того, говорится, что при создании электронного документа с грифом "ДСП" вложения к документу согласно правилам отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения и работы с ней должны осуществляться в облачном хранилище с использованием решений типа "тонкий клиент".

"Данная реализация технически возможна, однако при шифровании и дешифровании данный механизм может привести к отказу системы или долгой загрузки электронных документов с пометкой "ДСП" в системе электронного документооборота. Предлагаемая поправка дает возможность загрузки вложений с ПК пользователя и отправлять на сервер в зашифрованном виде и внутри защищенного соединения, что исключает любой несанкционированный доступ как к самой системе по каналу связи, так и к содержимому на компьютере пользователя", – пояснили в Минкультуры.

Также дополнено, что работа с электронными документами с пометками "ДСП" на рабочей станции разрешается при:

  • отсутствии выхода в интернет;
  • наличии доступа к ЕТС ГО;
  • наличии антивирусного программного обеспечения;
  • наличии у пользователя токена с регистрационным свидетельством удостоверяющего центра государственных органов (УЦГО);
  • наличии запрета на скачивание электронных документов с персонального компьютера на съемные носители и обратно. 

Вместе с тем внесены уточнения по порядку работы с несекретными документами в соответствии с Правилами документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 февраля.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Поделиться новостью
Читайте также
У ТРК Президента РК появится радиовещание
Право
11:45, Сегодня
У ТРК Президента РК появится радиовещание
Как оплату за детский сад изменят с 1 марта 2025 года в регионах Казахстана
Право
16:05, 06 февраля 2025
Как оплату за детский сад изменят с 1 марта 2025 года в регионах Казахстана
Проходивших обучение за рубежом педагогов вузов будут проверять на полученные знания
Право
16:00, 06 февраля 2025
Проходивших обучение за рубежом педагогов вузов будут проверять на полученные знания
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: