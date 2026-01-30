#Казахстан в сравнении
Право

Работа со служебной информацией ограниченного распространения: внесены изменения

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 11:48 Фото: freepik
Постановлением правительства от 26 января 2026 года внесены изменения в Правила отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения и работы с ней, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что в системе электронного документооборота (СЭД) допускаются создание, обработка, учет и уничтожение служебной информации ограниченного распространения:

  • в зашифрованном диске на рабочей станции, подключенной к единой транспортной среде государственных органов (ЕТС ГО) и не имеющей доступа к Интернету.

Пользователем осуществляется работа с электронными документами (файлами) служебной информации ограниченного распространения исключительно в зашифрованном диске. Хранение документов (файлов) вне зашифрованного диска, а также их копирование (перенос) пользователем из зашифрованного диска не допускаются.

  • в облачном хранилище с использованием решений типа "тонкий клиент", без возможности скачивания электронного документа (файла) из облачного хранилища.

Для защиты базы данных облачного хранилища (полей базы данных), зашифрованных дисков на рабочих станциях и электронных документов (файлов) служебной информации ограниченного распространения используются отечественные средства криптографической защиты информации (СКЗИ) не ниже третьего уровня безопасности по государственному стандарту СТ РК 1073-2007 "Средства криптографической защиты информации. Общие технические требования".

Указывается, что при создании электронных документов (файлов) служебной информации ограниченного распространения или загрузке вложений к документу на сервер облачного хранилища пользователь зашифровывает их с помощью СКЗИ и подписывает электронной цифровой подписью (ЭЦП) с регистрационным свидетельством удостоверяющего центра государственных органов.

При просмотре электронных документов (файлов) служебной информации ограниченного распространения пользователь расшифровывает вложения к документу с помощью СКЗИ и ЭЦП.

Электронные документы (файлы) служебной информации ограниченного распространения допускается хранить:

  • в зашифрованном диске на рабочей станции пользователя до истечения практической необходимости;
  • в облачных хранилищах до уничтожения по акту о выделении к уничтожению документальных материалов, не подлежащих хранению.

Вложения электронных документов (файлов) служебной информации ограниченного распространения распечатываются из системы электронного документооборота только сотрудниками (работниками) службы ДОУ.

Постановление вводится в действие с 10 февраля 2026 года.

