Билетная афера на миллионы евро: Лувр вновь оказался в центре скандала

Двух сотрудников Лувра, нескольких экскурсоводов и еще одного человека задержали по подозрению в мошенничестве с билетами на сумму 10 млн евро (более 5,8 млрд тенге), сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian со ссылкой на представителя музея, предполагается, что существовали целые сети организованной группы аферистов.

В Лувре заявили о росте различных видов мошенничества с билетами. В ответ музей внедрил "структурированный" план по борьбе с мошенничеством в сотрудничестве с персоналом и полицией.

По данным прокуратуры Парижа, предполагаемая схема была связана с экскурсоводами, ориентированными на группы китайских туристов. Согласно версии следствия, гиды проводили посетителей, многократно используя одни и те же билеты для разных людей. Следователи выясняют, могла ли сеть на протяжении последнего десятилетия ежедневно проводить до 20 туристических групп.

Правоохранители говорят, что наблюдение и прослушка подтвердили неоднократное повторное использование билетов, а также возможную стратегию разделения туристических групп, чтобы избежать уплаты обязательного "экскурсионного сбора", взимаемого с гидов. Расследование также указывает на предполагаемых сообщников внутри Лувра: по версии следствия, гиды якобы платили им наличными, чтобы избежать проверки билетов.

Официальное судебное расследование было начато в июне 2025 года по обвинениям, включая организованное мошенничество, отмывание денег, коррупцию, содействие незаконному въезду в страну в составе организованной группы, а также использование поддельных административных документов.

Подозреваемые, предположительно, вложили часть средств в недвижимость во Франции и Дубае. Власти изъяли более 957 тыс. евро наличными, включая 67 тыс. евро в иностранной валюте, а также 486 тыс. евро со счетов в банках.

Предполагаемая билетная афера стала очередным кризисом для Лувра. Музей до сих пор переживает последствия ограбления 19 октября, когда группа злоумышленников днем проникла в здание через окно и за семь минут похитила французские коронные драгоценности на сумму около 88 млн евро, скрывшись на скутерах. Четверо мужчин были арестованы и находятся под официальным следствием, однако драгоценности пока не возвращены.