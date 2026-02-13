#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
494.28
587.06
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
494.28
587.06
6.4
Мир

Билетная афера на миллионы евро: Лувр вновь оказался в центре скандала

очередной скандал в Лувре, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 19:20 Фото: pixabay
Двух сотрудников Лувра, нескольких экскурсоводов и еще одного человека задержали по подозрению в мошенничестве с билетами на сумму 10 млн евро (более 5,8 млрд тенге), сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian со ссылкой на представителя музея, предполагается, что существовали целые сети организованной группы аферистов.

В Лувре заявили о росте различных видов мошенничества с билетами. В ответ музей внедрил "структурированный" план по борьбе с мошенничеством в сотрудничестве с персоналом и полицией.

По данным прокуратуры Парижа, предполагаемая схема была связана с экскурсоводами, ориентированными на группы китайских туристов. Согласно версии следствия, гиды проводили посетителей, многократно используя одни и те же билеты для разных людей. Следователи выясняют, могла ли сеть на протяжении последнего десятилетия ежедневно проводить до 20 туристических групп.

Правоохранители говорят, что наблюдение и прослушка подтвердили неоднократное повторное использование билетов, а также возможную стратегию разделения туристических групп, чтобы избежать уплаты обязательного "экскурсионного сбора", взимаемого с гидов. Расследование также указывает на предполагаемых сообщников внутри Лувра: по версии следствия, гиды якобы платили им наличными, чтобы избежать проверки билетов.

Официальное судебное расследование было начато в июне 2025 года по обвинениям, включая организованное мошенничество, отмывание денег, коррупцию, содействие незаконному въезду в страну в составе организованной группы, а также использование поддельных административных документов.

Подозреваемые, предположительно, вложили часть средств в недвижимость во Франции и Дубае. Власти изъяли более 957 тыс. евро наличными, включая 67 тыс. евро в иностранной валюте, а также 486 тыс. евро со счетов в банках.

Предполагаемая билетная афера стала очередным кризисом для Лувра. Музей до сих пор переживает последствия ограбления 19 октября, когда группа злоумышленников днем проникла в здание через окно и за семь минут похитила французские коронные драгоценности на сумму около 88 млн евро, скрывшись на скутерах. Четверо мужчин были арестованы и находятся под официальным следствием, однако драгоценности пока не возвращены.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Двух подозреваемых в ограблении Лувра задержали во Франции
14:24, 26 октября 2025
Двух подозреваемых в ограблении Лувра задержали во Франции
27 уголовных дел возбудили против трех жительниц Сатпаева
17:13, 23 ноября 2023
27 уголовных дел возбудили против трех жительниц Сатпаева
Афера на миллионы тенге: в Астане задержали лже-риелторов
01:04, 20 июня 2025
Афера на миллионы тенге: в Астане задержали лже-риелторов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Разгромом завершилась финальная схватка топового борца из Казахстана в Бишкеке
19:47, Сегодня
Разгромом завершилась финальная схватка топового борца из Казахстана в Бишкеке
Казахстанские биатлонисты опять провалили выступление на Олимпиаде в Италии
19:14, Сегодня
Казахстанские биатлонисты опять провалили выступление на Олимпиаде в Италии
Лучшая казахстанская теннисистка вышла в финал топового турнира в Катаре
19:00, Сегодня
Лучшая казахстанская теннисистка вышла в финал топового турнира в Катаре
Разгромом завершился матч Швеция - Финляндия на Олимпиаде-2026
18:52, Сегодня
Разгромом завершился матч Швеция - Финляндия на Олимпиаде-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: