#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
505.71
591.43
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
505.71
591.43
6.65
Мир

США назначили нового дипломата для восстановления диалога с Венесуэлой

США назначили представителя по Венесуэле, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 01:17 Фото: pixabay
Поверенным в делах отделения по вопросам Венесуэлы в посольстве Соединенных Штатов в Колумбии назначили бывшего посла в Никарагуа и Гондурасе Лауру Догу, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится на сайте диппредставительства.

Иностранным СМИ пишут, что задачей Догу будет являться восстановление дипломатических контактов Вашингтона и Каракаса.

На сайте посольства США в Венесуэле говорится, что в прошлом этот дипломат работала в Мексике, Сальвадоре, Турции и Египте.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он "любит" Венесуэлу, и предположил, что хотел бы "каким-то образом вовлечь в это лидера оппозиции Марию Корину Мачадо".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Самолет президента Венесуэлы конфисковали в США
21:26, 02 сентября 2024
Самолет президента Венесуэлы конфисковали в США
В Турции будет новый посол США: выбор Трампа
04:44, 12 декабря 2024
В Турции будет новый посол США: выбор Трампа
Шпионский скандал в США: бывший посол работал на кубинскую разведку
14:10, 04 декабря 2023
Шпионский скандал в США: бывший посол работал на кубинскую разведку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: