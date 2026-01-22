США назначили нового дипломата для восстановления диалога с Венесуэлой

Поверенным в делах отделения по вопросам Венесуэлы в посольстве Соединенных Штатов в Колумбии назначили бывшего посла в Никарагуа и Гондурасе Лауру Догу, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится на сайте диппредставительства.

Иностранным СМИ пишут, что задачей Догу будет являться восстановление дипломатических контактов Вашингтона и Каракаса.

На сайте посольства США в Венесуэле говорится, что в прошлом этот дипломат работала в Мексике, Сальвадоре, Турции и Египте.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он "любит" Венесуэлу, и предположил, что хотел бы "каким-то образом вовлечь в это лидера оппозиции Марию Корину Мачадо".