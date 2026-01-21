Трамп рассматривает Марию Мачадо для работы в Венесуэле

Трамп допустил, что Мария Корина Мачадо может "каким-то образом" быть вовлечена в дела Венесуэлы, сообщает Zakon.kz.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он "любит" Венесуэлу, и предположил, что хотел бы "каким-то образом вовлечь в это лидера оппозиции Марию Корину Мачадо". Эти слова глава Белого дома озвучил накануне вылета в швейцарский Давос.

"Теперь я люблю Венесуэлу. Они так хорошо с нами работали. Это было так приятно, и одна невероятно милая женщина, как вы знаете, несколько дней назад совершила совершенно невероятную вещь", – сказал президент США.

Со слов Трампа, Америка возможно, сможет каким-то образом привлечь ее к участию.

"Я бы с удовольствием смог это сделать", – добавил он.

US President Trump says he would "love to be able to" get opposition figure Maria Corina Machado involved in "some way" in Venezuela pic.twitter.com/C9JXPHRZ2L — TRT World (@trtworld) January 20, 2026

В этот же день американские военные захватили танкер Sagitta в водах Карибского моря.