#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
507.05
594.82
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
507.05
594.82
6.51
Мир

Трамп рассматривает Марию Мачадо для работы в Венесуэле

Венесуэла и США, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 06:56 Фото: Х/MariaCorinaYA
Трамп допустил, что Мария Корина Мачадо может "каким-то образом" быть вовлечена в дела Венесуэлы, сообщает Zakon.kz.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он "любит" Венесуэлу, и предположил, что хотел бы "каким-то образом вовлечь в это лидера оппозиции Марию Корину Мачадо". Эти слова глава Белого дома озвучил накануне вылета в швейцарский Давос.

"Теперь я люблю Венесуэлу. Они так хорошо с нами работали. Это было так приятно, и одна невероятно милая женщина, как вы знаете, несколько дней назад совершила совершенно невероятную вещь", – сказал президент США.

Со слов Трампа, Америка возможно, сможет каким-то образом привлечь ее к участию.

"Я бы с удовольствием смог это сделать", – добавил он.

В этот же день американские военные захватили танкер Sagitta в водах Карибского моря.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Она просто милая: Трамп не поддержал Марию Мачадо в качестве лидера Венесуэлы
06:36, 05 января 2026
Она просто милая: Трамп не поддержал Марию Мачадо в качестве лидера Венесуэлы
Лауреат Нобелевской премии мира обратилась к Трампу
06:33, 12 октября 2025
Лауреат Нобелевской премии мира обратилась к Трампу
Соперница Трампа по Нобелевской премии продолжает его задабривать
02:32, 13 октября 2025
Соперница Трампа по Нобелевской премии продолжает его задабривать
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: